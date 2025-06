Tutti gli accessori per l’Estate 2025 di Cellularline in vendita su Amazon

Con l’arrivo dell’estate cresce il bisogno di soluzioni utili per usare al meglio gli smartphone anche lontano da casa, durante viaggi, vacanze o semplicemente in movimento. In questo contesto si inserisce la nuova gamma di accessori firmata Cellular-line, pensata per rispondere a esigenze comuni come la ricarica rapida, il trasporto in sicurezza e l’uso comodo dei dispositivi in situazioni particolari.

Tra i powerbank Cellularline per l’estate 2025, i modelli Elite 10000 e Glam 10000 offrono la stessa dotazione tecnica – 10.000 mAh, tre porte e display LCD – ma si differenziano per il design: più sobrio e funzionale nel primo, più curato e colorato nel secondo.

Il Mag Lite 10000 è pensato per chi usa iPhone con MagSafe e punta su praticità e leggerezza, rinunciando a porte e cavi in favore della ricarica magnetica. Il più potente è il Rocket 20000, con 20.000 mAh e uscita fino a 65 Watt, adatto anche per portatili, ma più ingombrante rispetto agli altri.

In-Flight Transmitter e Sound Transmitter sono due accessori Bluetooth pensati per portare l’audio wireless anche su dispositivi che non lo supportano nativamente. Il primo è progettato solo come trasmettitore quindi ci collegate cuffie Bluetooth a fonti audio cablate come i sistemi di intrattenimento in volo, televisori o portatili. È compatto, si usa senza app e permette di connettere fino a due cuffie contemporaneamente.

Il Sound Transmitter invece ha una funzione doppia: può essere usato sia come trasmettitore sia come ricevitore, trasformando anche vecchi impianti audio o autoradio in dispositivi Bluetooth, quindi è più versatile dell’altro.

Sempre in ottica viaggio c’è il Travel Holder ovvero un supporto universale compatto con clip regolabile e rotazione a 360° per posizionare il telefono in modo stabile su varie superfici.

Universal Lace è invece un laccio regolabile da collo o spalla, con fissaggio adesivo riutilizzabile, compatibile con tutti gli smartphone e custodie, per avere il dispositivo sempre pronto all’uso anche se si hanno le mani libere.

Tracy è un tracker Bluetooth compatto compatibile con l’app Find My di Apple che aiuta a localizzare chiavi, borse o valigie sia da vicino, facendoli suonare, sia da lontano tramite mappa. Resiste ad acqua e polvere e ha una batteria sostituibile con durata di circa un anno.

Infine ecco alcuni accessori dedicati alla fotografia con smartphone, pensati per migliorare la qualità degli scatti in diverse situazioni. Voyager Floaty è una custodia galleggiante e impermeabile che protegge il telefono da acqua, sabbia e schizzi, permettendo di scattare foto e video grazie allo scomparto dedicato alla fotocamera e al pannello touch frontale.

Pics Mag è un supporto magnetico Bluetooth compatibile con MagSafe e Android che consente di scattare selfie ruotando il telefono fino a 180°. Dotato di impugnatura ergonomica e pulsante Bluetooth, facilita le foto da remoto.

Ultimo ma non per importanza FreeMotion che combina gimbal, selfie stick e treppiede con stabilizzazione anti-vibrazioni per riprese più fluide. Non richiede app, supporta scatti orizzontali e verticali e include un telecomando Bluetooth per controllare foto e video a distanza.

