Mail in iOS 26 e macOS Tahoe offre controllo totale dei messaggi letti

L’app Mail nei prossimi sistemi operativi iOS 26 e macOS Tahoe, prevede nuove opzioni per i messaggi già letti. Aprendo le Impostazioni dell’app (su Mac andando da Mail su Impostazioni e poi nella sezione “Vista” e su iOS andando su Impostazioni > App > Mail > Segna il messaggio come letto) è possibile scegliere tre opzioni per il comportamento “Segna come letto”:

Default : i messaggi visibili verranno segnati come letti quando si accede a una conversazione (questa è l’impostazione predefinita: quando si apre una thread, i messaggi che non abbiamo ancora visto facendoli scorrere, rimangono considerati non letti).

: i messaggi visibili verranno segnati come letti quando si accede a una conversazione (questa è l’impostazione predefinita: quando si apre una thread, i messaggi che non abbiamo ancora visto facendoli scorrere, rimangono considerati non letti). Tutti i messaggi : tutti i messaggi di un thread verranno segnati come letti quando si accede a una conversazione

: tutti i messaggi di un thread verranno segnati come letti quando si accede a una conversazione Mai: nessun messaggio verrà segnalato come letto quando si accede a una conversazione

Queste opzioni permettono all’utente di adattare meglio il comportamento dell’app Mail in base al modo personale di gestire ed elaborare le e-mail.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26 per iPhone e macOS Tahoe 26 per Mac sono disponibili come beta per i soli sviluppatori. Le beta pubbliche saranno disponibili a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito.

Alla conferenza degli sviluppatori WWDC 2025 Apple ha presentato l’interfaccia con design Liquid Glass per tutti i suoi dispositivi e piattaforme: tutti i principali concorrenti inclusi Samsung, Google e Microsoft si sono affrettati a prendere in giro la multinazionale di Cupertino per caratteristiche e funzioni già viste in precedenza altrove.

