Celly ProSterilizer e ProClean sterilizzano smartphone e oggetti quotidiani

Celly, marchio italiano specializzato nel mondo degli accessori per smartphone, lancia ProSterilizer, uno sterilizzatore compatto che in 5 minuti è in grado di eliminare fino al 99% dei batteri sulle superfici di vari dispositivi e accessori, il nostro smartphone incluso, grazie all’emissione di raggi UV.

In questo periodo di particolare allarme sanitario, soprattutto con la fase due che prospetta un graduale ritorno alla normalità, si ha bisogno di nuove misure di sicurezza. Adesso che è possibile uscire di casa, e che risulta sempre più facile venire in contatto con possibili agenti contagiosi, anche gli oggetti di uso quotidiano rappresentano un rischio.

ProSterilizer arriva in soccorso e può essere utilizzato per sterilizzare smartphone e tutti gli accessori e oggetti di uso quotidiano come auricolari, chiavi, occhiali da sole, monetine, ma anche mascherine e guanti. I raggi emessi da ProSterilizer sono di tipo UV-C, con elevato effetto germicida, senza risultare dannosi per gli oggetti sottoposti a sterilizzazione.

Il processo di pulizia, peraltro, si spegne automaticamente dopo 5 minuti, e non c’è quindi alcun rischio che l’oggetto si danneggi se anche non viene subito rimosso. ProSterilizer, spiega la società, è stato testato su alcuni batteri come Escherichia Coli e Stafilococco aureo, eliminati al 99% durante le fasi di test. E’ certificato CE ed è conforme ai regolamenti europei in materia di sicurezza generale dei prodotti elettronici, compatibilità elettromagnetica e restrizione nell’uso di alcune sostanze pericolose (RoHs/Reach).

Se da un lato sterilizza, dall’altro offre anche una funzione di aromaterapia per profumare gli accessori. ProSterilizer ha un prezzo di 49,99 euro ed entra a far parte della categoria di prodotti dedicati alla pulizia e sterilizzazione di smartphone e accessori, di cui già faceva parte anche ProClean, un kit che include 5 spray di piccole dimensioni, particolarmente portatile che offre:

uno stick 2in1 da 20 ml con panno integrato (€ 9,99)

due kit con panno in microfibra e spray detergente, disponibile nei formati da 10ml e 30ml (€ 6,99 e

€ 9,99)

€ 9,99) un kit con panno in microfibra, mini-spray detergente da 5ml e pratica custodia in plastica trasparente

una confezione con 30 salviettine detergenti usa e getta

un pratico kit contenente uno spray detergente da 30ml, 50 cotton fioc (plastic free) e uno spazzolino ultrasottile pensato per la pulizia anche di AirPods e IQOS

Gli accessori di Celly sono disponibili all'acquisto anche su Amazon, compreso questo ultimo sterilizzatore appena presentato.