A IFA 2019 Celly pensa al divertimento e alla sicurezza dei bambini

A IFA 2019 Celly presenta una linea pensata appositamente per i bambini, con mobile gadget dal design 100% originale e un servizio rivolto ai clienti BtoB per creare pellicole proteggi schermo su misura. Ecco tutte le novità proposte dal brand.

Tra le nuove proposte di Celly la linea Kids, nata dalla volontà di creare prodotti adatti a soddisfare le esigenze dei più piccoli. Si tratta di una intera gamma di accessori pensata per coltivare il talento dei bambini. Nella line-up troviamo è presente un’ampia varietà di prodotti, ognuno dei quali assicura il divertimento dei bambini in totale sicurezza.

Si parte dagli AbGlasses, occhiali dotati di filtro anti Blu Ray per proteggere gli occhi dalla luce blu emanata da dispositivi elettronici quali smartphone, tablet, computer e tv. Segue

KidsBeat, le cuffie stereo a filo con padiglioni auricolari imbottiti (ideali per bambini dai 3 ai 10 anni), che garantiscono il massima sicurezza grazie alla limitazione del volume ad 85dB.

Ancora, ideati per le feste, Celly propone KidsParty e Festival. KidsParty è l’altoparlante con microfono che permette di cantare e riprodurre musica connettendosi a smartphone e tablet in modalità wireless oppure utilizzando la porta per TF card o l’ingresso AUX, mentre Festival permette di applicare eco e voice changer: la prima funzione è l’effetto eco alla propria voce, la seconda camuffa la voce trasformandosi in un simpatico scoiattolo o in un terribile mostro.

Celly lancia anche un nuovo servizio BtoB, che offre ai negozianti ProScreen, la macchina con cui è possibile tagliare pellicole proteggi schermo su misura per ogni dispositivo e di applicarle senza bolle sul display in meno di 3 minuti.

Un servizio, dunque, di cui l’utente finale beneficerà tramite i negozianti aderenti all’iniziativa.

