Garmin quatix 6X Solar è lo sportwatch nautico che si ricarica col sole

A poco più di un mese dall’annuncio dello sportwatch Garmin quatix 6 arriva la sua evoluzione: è il modello 6X Solar che, al fianco delle già note caratteristiche della serie quatix 6 del costruttore – quindi monitoraggio fisico al fianco di un sistema di controllo dell’imbarcazione direttamente dal polso – aggiunge Power Glass, una speciale lente in grado di accumulare l’energia solare per ampliare notevolmente l’autonomia della batteria.

Diversa è anche la cassa, da 51 mm anziché 47, che incornicia uno schermo da 1,4″ con risoluzione 280 x 280 pixel e retroilluminazione a LED, che consente una chiara lettura dei dati impressi sullo schermo in qualsiasi condizione di luce. Il design è tale da renderlo indossabile praticamente in ogni occasione e non solo in ambito strettamente nautico.

La lunetta e la fibbia pieghevole del nuovo Garmin quatix 6x Solar sono costruite in titanio satinato di grado 2, un materiale che conferisce leggerezza e vestibilità; anche il bracciale è in titanio mentre il cinturino di ricambio in dotazione nella variante blu cirrus è invece realizzato in silicone. Entrambi sono coadiuvati dalla soluzione QuickFit che ne facilitano l’aggancio e sgancio rapido.

Come dicevamo la principale peculiarità di questa variante dello sportwatch nautico risiede nell’innovativa tecnologia Power Glass, una sottile lente fotovoltaica trasparente studiata per sfruttare la luce solare ed estendere la durata della batteria. In questo modo è possibile offrire una esperienza di utilizzo prolungata che garantisce più tempo per le proprie attività, per consultare le mappe a colori, per ascoltare musica e molto altro.

In ogni momento, e direttamente dal proprio polso, possono essere consultate informazioni utili riguardo l’accumulatore di carica. L’autonomia di quatix 6X Solar, in modalità smartwatch, consente un utilizzo fino a 21 giorni che possono estendersi fino a 24 ore addizionali a settimana grazie alla ricarica solare. In modalità GPS garantisce un utilizzo fino a 60 ore, più un massimo di 6 ore addizionali con l’esposizione alla luce solare.

Sempre in funzione dell’autonomia, Garmin quatix 6X Solar dispone della funzione Power Manager che permette all’utente di verificare come l’attivazione di sensori e applicazioni del dispositivo influiscano sulla durata della batteria dello stesso, permettendo di modularne l’attivazione secondo le esigenze, assicurando allo sportwatch una carica sufficiente per terminare tutte le attività.

Come il suo fratello minore, si collega direttamente in modalità wireless ai chartplotter multifunzione compatibili per tenere sotto controllo numerosi sensori di bordo dell’imbarcazione direttamente sull’orologio e, tramite il ricetrasmettitore GNT 10, si connette a tutte le reti NMEA 2000. In questo modo l’utente può avere sotto controllo velocità, profondità, temperatura, la gestione dell’autopilota, il salvataggio dei waypoint sul chartplotter direttamente dal proprio polso, l’impianto di intrattenimento Fusion e tutte le funzioni specifiche per la navigazione a vela, tra cui informazioni sulle maree, funzione MOB (man overboard) e molto altro ancora.

Garmin quatix 6x Solar supporta inoltre la cartografia BlueChart g3 che integra i contenuti Garmin con i dati Navionics e permette di sfruttare le ottimizzate funzioni SailAssist, come la Virtual Starting Line e la sincronizzazione del countdown regata con la barca Comitato, per tagliare al momento giusto la linea di partenza.

Se associato a uno dei comunicatori satellitari Garmin della serie inReach, è possibile essere sempre rintracciabili in qualunque punto del mondo si decida di navigare con la propria imbarcazione. Il sistema satellitare Iridium permette di rimanere in contatto con i propri cari, fornendo loro indicazione sugli spostamenti in tempo reale e, in caso di emergenza, attivare la richiesta di soccorso attraverso la rete globale e la stazione internazionale GEOS, attiva 24 ore su 24.

Come dicevamo lo stile, piuttosto elegante, lo rende utilizzabile anche al di fuori del mare. Associato a uno smartphone consente infatti la ricezione di email, messaggi di testo, notifiche e molto altro direttamente sul proprio polso. Per i pagamenti contactless c’è Garmin Pay che funziona anche senza smartphone al seguito e, allo stesso modo, l’indossabile è dotato di una memoria dedicata per l’archiviazione di musica da ascoltare tramite cuffie Bluetooth senza passare per il telefono.

Non mancano le funzioni di monitoraggio dell’attività fisica con funzioni dedicate allo sport e al fitness, combinate al sensore di frequenza cardiaca da polso e il sensore Pulse Ox studiato per indicare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, quatix 6X Solar dispone di funzionalità multisport integrate quali running, trekking, nuoto, sci, canottaggio, golf, SUP e molto altro.

Mostra inoltre a chi lo indossa indicazioni sul numero di passi compiuti durante il giorno, la distanza totale percorsa, le calorie bruciate dalla mezzanotte, i piani di scale fatti, le ore di sonno, il consumo calorico derivante dall’attività fisica registrata, l’obiettivo quotidiano da raggiungere e il relativo countdown di passi ancora da percorrere. Tutti questi dati vengono caricati sull’app Garmin Connect per tenere sotto controllo i risultati con il passare dei giorni.

Il nuovo Garmin quatix 6X Solar è disponibile con bracciale in titanio e cinturino QuickFit da 26mm in silicone blu cirrus al prezzo di listino di 1.149,00 euro. Tutti gli aticoli di macitynet che parlano di Garmin sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le novità in campo smartwatch si parte da questo collegamento. Chi è interessato ad Apple Watch trova tutte le notizie e gli approdondimenti da qui.