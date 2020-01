CES 2020: Akitio Node Titan è una nuova eGPU di OWC

In occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, OWC ha annunciato Akitio Node Titan, una eGPU che permette di trasformare notebook e altri sistemi (Mac mini, iMac, MacBook Pro, NUC, ecc.) in workstation grafiche adatte al gaming e al video editing.

L’eGPU in questione si collega ai computer con Thunderbolt 3. Con macOS 10.14 o seguenti è possibile attivare l’opzione “Preferisci GPU esterna” dalla finestra Ottieni informazioni di un’app nel Finder. Questa opzione, lo ricordiamo, consente alle eGPU di accelerare le app su ogni display collegato al Mac, inclusi i display integrati in iMac, iMac Pro, MacBook Air e MacBook Pro (l’opzione non è visibile se non è collegata una eGPU o se l’app gestisce in autonomia la selezione della GPU).

Per le schede video (vendute separatamente) che richiedono più di uno slot PCIe x16 e hanno un TDP superiore a 75W, Node Titan offre un alimentatore da 650W in grado di gestire schede come la Radeon RX Vega 64.

L’accessorio di OWC è compatibile con moltissime schede doppia-larghezza, mezza lunghezza e a arghezza singola di AMD e NVIDIA. La Akitio Node Titan sarà disponibile entro il primo trimestre di quest’anno; il prezzo non è stato indicato.

Macitynet è al CES di Las Vegas per fornire una copertura in tempo reale di tutti i più grandi annunci; potete sfogliare tutti gli articoli a riguardo attraverso questa speciale sezione del nostro sito.