CES 2022, GC PowerBoost ricarica tutto e fa ripartire l’auto

GC PowerBoost in mostra al CES 2022 è un prodotto progettato dal team di R&S di Green Cell. Il lavoro sul dispositivo è durato più di un anno e ha contribuito alla creazione di un power bank multifunzionale che può avviare un’auto, ricaricare una batteria o rifornire di energia i dispositivi mobili. L’ultimo prodotto di Green Cell è più piccolo di un kit di pronto soccorso per auto e ospita celle da 16.000 mAh, in grado di fornire un impulso d’intensità 2.000 A.

Questo è sufficiente per accendere anche i motori a benzina da 8 litri o i motori diesel da 6 litri quando la batteria si esaurisce. A sua volta, un’autovettura media può essere avviata con GC PowerBoost fino a 30 volte con una sola carica. Il dispositivo funziona anche perfettamente come un pratico caricabatterie per batterie da 12V. Può funzionare come un caricatore classico e ricaricare le batterie con la corrente dalla presa o dai propri accumulatori d’intensità 4 A.

GC PowerBoost è dotato di un display OLED, grazie al quale gli utenti possono controllare i parametri più importanti, come la modalità di funzionamento del dispositivo, lo stato di carica o la tensione della batteria. Il produttore si è anche preso cura delle funzioni di sicurezza – protezione contro il corto circuito o il collegamento inverso dei morsetti, il sovraccarico o la temperatura troppo alta. Inoltre, l’involucro di GC PowerBoost è resistente alla polvere, agli spruzzi e alle cadute su terreni duri. Durante una sosta notturna, i conducenti troveranno utile anche la torcia integrata con modalità SOS e tre livelli di luminosità, che fornisce un massimo di 500 lumen.

GC PowerBoost può essere utilizzato non solo come dispositivo di avviamento o caricabatterie, ma anche come un classico power bank. È dotato di 2 porte USB-A da 18 W e una porta USB-C PowerDelivery da 60 W – questo è sufficiente per ricaricare un computer portatile o diversi altri dispositivi mobili come smartphone o tablet. Il dispositivo stesso ha bisogno di appena 80 minuti per ricaricarsi completamente, ma dopo soli 10 minuti sarà pronto a funzionare per avviare la vostra autovettura immobilizzata.

Con il dispositivo sono inclusi i morsetti per auto, un cavo USB-C per ricaricare la batteria stessa e una custodia di qualità. GC PowerBoost può essere ordinato tramite il sito di Green Cell oppure su Amazon al prezzo di 174,95 euro.

