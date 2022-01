Samsung Home Hub è la console per gestire la casa smart

Dopo il Gaming Hub, Samsung ha annunciato il lancio di Samsung Home Hub, un nuovo modo di gestire gli elettrodomestici smart in casa, tramite un dispositivo touchscreen stile tablet che fornisce accesso istantaneo a servizi domestici personalizzati e connessi.

Samsung Home Hub offre connettività con una gamma di elettrodomestici intelligenti e utilizza AI e SmartThings per comprendere le esigenze degli utenti e fornire automaticamente le soluzioni adatte. Il nuovo hub si connette agli elettrodomestici intelligenti presenti in casa, e permette di gestire la routine quotidiana, sbrigare le faccende e prendersi cura della casa, tutto a partire da un unico dispositivo. Come controller domestico offre una visione ampia dell’intera casa connessa e consente di tenere tutto sotto controllo.

Dal lancio Samsung Home Hub sarà in grado di connettersi a tutti i prodotti all’interno dell’ecosistema SmartThings, inclusi gli elettrodomestici Samsung. Presto arriverà anche il supporto ad altri dispositivi presenti in casa, come luci smart e sistemi di chiusura della porta.

Per la prima volta, dunque, un’ampia gamma di servizi SmartThings personalizzati basati sull’intelligenza artificiale viene riunita all’interno di un’unica interfaccia. Questi servizi SmartThings rientrano nelle categorie Cooking, Clothing Care, Pet, Air, Energy e Home Care Wizard.

Samsung Home Hub è, sostanzialmente, un tablet da 8,4 pollici che può essere azionato dal suo dock o utilizzato in giro per casa. Per il controllo vocale, Samsung Home Hub dispone di due microfoni e due altoparlanti per consentire di ascoltare facilmente le notifiche e utilizzare i comandi vocali Bixby.

Ricordiamo che Samsung fa anche parte di Matter, il nuovo standard per la casa intelligente. In questa fase, però, non è ancora chiaro come questo Hub si porrà nei confronti di Matter. Ad ogni modo, il nuovo protocollo entrerà in funzione nel corso del 2022, dunque le carte dovranno presto essere svelate.

L’Home Hub di Samsung ha ricevuto il CES Innovation Award dalla Consumer Technology Association poco prima dell’inizio di questo CES 2022.