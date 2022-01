Stellantis al CES 2022, un futuro guidato dalla tecnologia, con esperienze on-site e virtuali

“La tecnologia alimenta la spinta globale di Stellantis a fornire tecnologie innovative”: è quanto afferma la multinazionalen nata dalla fusione tra i gruppi PSA e Fiat Chrysler Automobiles, nell’ambito del CES 2022, l’evento tecnologico più importante al mondo che si svolge a Las Vegas, in Nevada, cornice ideale in ambito automotive per mostrare il futuro nell’elettrificazione avanzata, della tecnologia degli interni, nell’autonomia e nella connettività.

“I veicoli costituiscono parte integrante della vita digitale delle persone e il futuro della mobilità è alimentato dalla tecnologia”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “L’elettrificazione, con i nostri 30 modelli elettrificati a disposizione inclusi i furgoni a celle a combustibile, la connettività e l’autonomia, sono tutti componenti essenziali di quel futuro e non potrebbero esistere l’uno senza l’altro”.

Vari i prodotti in mostra nello stand Stellantis al CES 2022:

L’Airflow Concept di Chrysler promette la trasformazione del marchio verso “una mobilità pulita e una customer experience perfettamente connessa”.

Citroën Skate Mobility Concept è un robot per il trasporto autonomo ed elettrico che si muove nelle città, abbinato a Pods per offrire una mobilità urbana condivisa.

Citroën Ami è un EV urbano ultracompatto per due passeggeri. In Francia, Ami è accessibile a partire da 14 anni, con offerte “a la carta” rivolte a usi specifici, un percorso completamente online, metodi di distribuzione innovativi e un tempo di ricarica di tre ore.

DS E-Tense FE21: due volte campione in carica nel campionato mondiale ABB FIA Formula E, l’auto da circa 900 kg (con pilota) impiega un sistema a 900 volt che include una batteria da 52 kWh, che alimenta un motore elettrico da 338 cavalli. Il design leggero coniugato con la coppia elettrica porta l’auto da 0-100 km/h in circa 2,8 secondi.

Nuova FIAT 500: L’iconica piccola EV è la FIAT più popolare e l’essenza dell’auto italiana. La Nuova 500 è connessa, ha un’autonomia fino a 320 km WLTP, dispone di 85kW di ricarica rapida ed è la prima city car con guida assistita di livello 2.

Wagoneer e Grand Wagoneer: l’estensione premium del marchio Jeep offre una serie di caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, come la Fire TV integrata e l’esperienza dello schermo per il passeggero anteriore.

Jeep Wrangler 4xe: indicata come la Wrangler “più capace, tecnicamente avanzata ed ecologica di sempre”. Disponibile in Europa, Cina e Stati Uniti, il motopropulsore ibrido plug-in della Wrangler 4xe è in grado di percorrere fino a 21 miglia di propulsione a zero emissioni e in modalità esclusivamente elettrica.

Jeep Grand Cherokee 4xe: La prima Grand Cherokee a offrire una variante elettrica ibrida plug-in. Il Grand Cherokee 4xe mira a circa 25 miglia (40 km) di autonomia completamente elettrica gamma e 57 MPGe, con 375 CV e 470 lb.-ft. di coppia ed è equipaggiato con Uconnect 5 che include un display da 10,1 pollici (25,7 cm) e offre una velocità operativa cinque volte più veloce (rispetto alla generazione precedente) e aggiornamenti via etere (OTA).

A luglio, Stellantis ha annunciato oltre 30 miliardi di euro di investimenti nell’elettrificazione e nel software fino al 2025 per realizzare una ambiziosa trasformazione.

