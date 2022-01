CES 2022, Samsung porta SmartThings in TV, monitor e frigoriferi

In occasione della fiera CES 2022 di Las Vegas Samsung annuncia due novità che segnalano una accelerazione del colosso sudcoreano nel campo della casa smart e dei dispositivi connessi: l’espansione della tecnologia Samsung SmartThings a più prodotti del marchio e la partecipazione alla Home Connectivity Alliance.

Samsung SmartThings è la tecnologia del costruttore per la casa smart e connessa: la società ha svelato nuovi dettagli sull’integrazione del software SmartThings Hub in alcuni prodotti Samsung 2022 come Smart TV, Smart Monitor e anche alcuni frigoriferi della serie Family Hub.

Presentato al CES 2022, l’integrazione del software SmartThings Hub consente connessione e controllo ininterrotti, trasformando i prodotti Samsung nel centro di comando della casa moderna. Grazie ai nuovi punti di accesso al Connected Living, decine di milioni di utenti potranno facilmente rendere smart le loro case.

Samsung rileva che gli utenti non sono mai stati così propensi ad accogliere esperienze connesse nella propria casa, e ciò si traduce in una crescita esponenziale e una adozione sempre più diffusa. Secondo l’indagine “Connectivity and Mobile Trends” condotta da Deloitte nel 2021, una famiglia americana possiede in media 25 dispositivi connessi e, all’atto dell’acquisto, i consumatori considerano prioritari la semplicità di utilizzo, l’interoperabilità e il costo.

Sempre in occasione del CES 2022 Samsung Electronics ha annunciato la propria partecipazione alla Home Connectivity Alliance, siglata HCA, accanto ad alcuni produttori e marchi di primo piano nel campo della smart home, con l’obiettivo di promuovere l’interoperabilità e una maggiore sicurezza.

Samsung Electronics è tra i membri fondatori della HCA insieme ad Arçelik A.Ş., Electrolux Group, Haier, GE Appliances e Trane Technologies. Secondo la società l’alleanza riunisce i maggiori produttori di dispositivi connessi, nell’ottica di aumentare la compatibilità tra dispositivi smart di vari marchi.

