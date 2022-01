Il monitor M8 di Samsung con hub domotico integrato al CES 2022

Samsung sta sfruttando il palcoscenico più o meno virtuale del Consumer Electronics Show di Las Vegas per presentare due nuovi monitor di fascia alta rivolti ad un pubblico di nicchia: il più pubblicizzato è lo Smart Monitor M8, un display da 32 pollici con risoluzione 4K che offre le funzionalità Smart TV come i suoi predecessori M5 e M7, ma che ora include un hub SmartThings per controllare i dispositivi intelligenti (compatibili) presenti in casa direttamente dallo schermo.

Questo monitor è anche indicato per le videochiamate visto che presenta una webcam SlimFit magnetica che si può utilizzare con Google Duo e altre applicazioni di questo genere. Tra le altre caratteristiche annunciate in fiera, questo dispositivo può anche fungere da piattaforma per i servizi di streaming di videogiochi: a tal proposito supporta anche i gamepad senza fili.

Non sono emersi altri particolari, ma i dettagli – afferma un portavoce dell’azienda – saranno resi noti via via che ci si avvicinerà alla data di lancio. Non è noto neppure il prezzo che dovrebbe essere più alto dei 469 Euro di listino dell’M7 4K da 32″ visto che il nuovo include un hub per la domotica e la webcam.

Ad ogni modo è il secondo display annunciato che potrebbe costare meno dei modelli precedenti e che pertanto appare più interessante. Si tratta del monitor da gioco Odyssey Neo G8 da 32 pollici, più piccolo quindi del G9 da 49 pollici, ma che mantiene tutte le caratteristiche di punta tra cui la pronunciata curvatura 1000R, la tecnologia mini-LED, la frequenza di aggiornamento di 240 Hz e la luminosità di picco di 2.000 nits.

Per altro offre anche la risoluzione 4K, il che lo rende – spiega l’azienda – il primo monitor 4K che supporta i 240 Hz e con un tempo di risposta di 1 millisecondo. Per i videogiocatori basti inoltre sapere che supporta sia il G-Sync di NVIDIA che il FreeSync Premium Pro di AMD, due tecnologie che dovrebbero permettere di ridurre al minimo gli artefatti sullo schermo.

Anche qui del prezzo non si sa ancora nulla, né di una ipotetica data di spedizione.