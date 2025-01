CES 2025, da Bosch la protezione digitale contro i furti delle batterie eBike

Pubblicità

Chiunque decida di acquistare una eBike desidera proteggerla dai furti nel miglior modo possibile e per assicurare una maggior sicurezza, Bosch eBike Systems ha esteso la protezione digitale alle batterie.

Al CES 2025 di Las Vegas, infatti, l’azienda presenta “Battery Lock”: una funzione che blocca la batteria dell’eBike rendendola così inutilizzabile in caso di furto.

La soluzione si integra alla gamma per la protezione digitale nel sistema intelligente Bosch che oggi comprende già le funzioni “eBike Lock” e “eBike Alarm”.

Gregor Dasbach, Responsabile del Digital Business di Bosch eBike Systems, spuega: “La batteria è uno dei componenti più preziosi di una eBike. Con Battery Lock, si potrà usufruire di una nuova funzione di sicurezza intelligente che aiuterà i possessori di eBike a proteggerla al meglio e a parcheggiarla con maggiore tranquillità. Ampliando la nostra gamma di protezione digitale da furto, facciamo un ulteriore passo avanti verso la nostra vision, ovvero garantire che in futuro nessuna eBike con sistema Bosch venga rubata.”

Le batterie rimovibili, come PowerTube e PowerPack, sono tutelate meccanicamente da un lucchetto. “Battery Lock”, invece, integra tale protezione a livello digitale: non appena “Battery Lock” è attivo nell’app eBike Flow, la batteria si blocca in automatico quando l’eBike viene spenta. Se una batteria bloccata è inserita in un’altra eBike con sistema intelligente, essa ne disattiva in automatico il supporto del motore alla pedalata, rendendo l’intera eBike completamente inutilizzabile. Ciò rende anche vana la rivendita della batteria, cosa che riduce il rischio di furto.

Compatibile on tutte le batterie e con le combinazioni di batterie del sistema intelligente

Diverse chiavi digitali possono essere utilizzate contemporaneamente per “Battery Lock”: lo smartphone con l’app eBike Flow e i display Kiox 300 o Kiox 500. Queste chiavi digitali sono gestite con l’app eBike Flow e “Battery Lock” può anche essere disattivato se, ad esempio, si desidera condividere la batteria con amici o familiari. “Battery Lock” è inoltre compatibile con tutte le batterie e con le combinazioni di batterie nel sistema intelligente. Funziona anche con DualBatteries e PowerMore 250 Range Extender

È possibile installare “Battery Lock” over-the-air tramite l’app eBike Flow come di consueto su qualsiasi eBike Bosch che abbia il sistema intelligente installato. Sarà disponibile a partire dall’estate 2025 come parte dell’abbonamento a Flow+ a pagamento.

