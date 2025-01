Un brevetto Apple per aiutare chi ha convulsioni

Pubblicità

Apple sta studiando nuovi modi per individuare potenziali problemi di salute da segnalare all’utente grazie a Apple Watch. È quanto si evince da un brevetto intitolato “System and Method for Detecting Health Events” scovato presso il Patent Office statunitense.

Nel brevetto in questione si fa riferimento a metodi per rilevare in anticipo il possibile verificarsi di alcuni eventi legati alla salute, quali ad esempio convulsioni o infarti. Nel brevetto, scovato dal sito PatentlyApple, Cupertino fa notare che alcune condizioni mediche possono essere aggravate da fattori ambientali che portano a tali eventi e che questi ultimi sono spesso preceduti da vari sintomi.

Apple ha previsto la possibilità di sfruttare iPhone, AirPods, Apple Watches ed Apple Vision Pro, tenendo conto di dati raccolti da vari sensori, inclusi dati fisiologici dell’utente e/o dati ambientali, avvisando di potenziali problemi l’utente o altri utenti (contatti di emergenza).

Il sistema di allerta prevede elementi visivi, audio e tattili, indicazioni per far si che chi è nelle vicinanze o i servizi di emergenza siano allertati. Tanti sensori dei vari dispositivi Apple possono essere sfruttati per diagnosticare potenziali problemi e fare un resoconto sulla salute che può essere utile per i servizi di emergenza.

Crisi convulsive possono essere individuate tenendo conto di tutta una serie di movimenti involontari, bruschi ed incontrollati, elementi di cui è possibile tenere conto con l’infinito numero di sensori di serie nei vari dispositivi Apple e altri che sarà possibile integrare in futuro.

Nel brevetto si citano come inventori Burak Arda Ozilgen (ingegnere biomedico con specializzazione nella progettazione elettronica per applicazioni sanitarie), e Gopal Valsan e Thilaka Sumanaweera del team Health Technologies di Apple.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.