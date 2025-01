CES 2015, da Bosch la culla con l’AI

Pubblicità

Nell’ambito del CES 2025 di Las Vegas, Bosch ha presentato una culla con AI e sensori in grado di monitorare tanti aspetti che rendono ansiosi i genitori di un bimbo nato da poco. Non è chiaro se il prodotto vero e proprio sarà un disponibile un giorno in Europa ma Revol (questo il nome di questa “culla smart”) è indicato come in grado di monitorare una impressionante quantità di dati.

Di primo acchito, Revol sembra simile a prodotti smart già visti come lo smart sleeper “Snoo” che offre movimenti appositamente studiati per calmare il bambino e favorire il sonno e con algoritmi avanzati in grado di distinguere l’agitazione del bambino dagli altri rumori nella stanza. Rispetto a Snoo, che tiene conto solo del movimento orizzontale, Revol è in grado di muoversi anche in verticale, con il materasso che può essere alzato e abbassato lentamente alla stregia di un piccolo montacarichi.

Le funzioni più interessanti sono quelle di baby-monitor, con collegamenti video in diretta pensate per genitori, badanti, operatori sanitari… All’interno del bracciolo che si estende sopra il lettino, è presente un array di sensori in grado di monitorare l’ambiente intorno alla culla e quello che succede dentro.

Questa speciale culla sfrutta un sensore radar a onde millimetriche che, a detta del produttore, è in grado di misurare accuratamente la frequenza cardiaca e la respirazione del bambino. Questi dati possono essere tarsmessi a un’app sul telefono dei genitori, della tata, ecc. e questi ultimi visualizzare in tempo reale statistiche e report sulla salute. Non mancano sensori per monitorare l’ambiente circostante, inclusi sensori di temperatura e umidità, così come rilevatori della qualità dell’aria respirata.

Immancabili ovviamente le funzionalità AI: grazie alla computer vision è possibile individuare oggetti, ad esempio, copertine o peluche che potrebbero ostruire il volto del bambino, allertando i genitori in caso di pericoli.

Come accennato non è chiaro se il prodotto arriverà mai nei nostri mercati. Per il momento Bosch sembra voler effettuare dei test sul mercato cinese; in altre parti del mondo potrebbe arrivare il prossimo anno, in attesa delle autorizzazioni specifiche. Anche il prezzo non è ufficialmente indicato ma da indiscrezioni sappiamo che si aggira intorno ai 1200$. Sono costi elevati ma Bosch riferisce che il prodotto può essere trasformato anche in fasciatoio, permettendo di cambiare ll bimbo a un’altezza ideale e con maggiore sicurezza.