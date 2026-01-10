CES 2026: i robot MOVA tagliaerba LiDAX Ultra e ViAX mappano i prati con l’AI

MOVA ha annunciato il lancio di due nuove linee di robot tosaerba, LiDAX Ultra e ViAX, capaci di automatizzare la gestione del prato combinando algorii di intelligenza artificiale e sensori di ultima generazione. I prodotti, mostrati in occasione della fiera dell’elettronica a Las Vegas e che vi raccontiamo nel dettaglio in questo articolo, saranno disponibili tra fine gennaio e marzo 2026.

MOVA LiDAX Ultra

La serie LiDAX Ultra si compone di cinque modelli: LiDAX Ultra 800 (949 €), Ultra 1000 (999 €), Ultra 1200 (1.099 €), Ultra 1600 (1.499 €) e LiDAX Ultra 2000 (1.699 €), ed è pensata per prati di medie e grandi dimensioni, con superfici che vanno dagli 800 ai 2.000 metri quadrati.

Tutti i modelli condividono una piattaforma tecnologica comune, che include il sistema di rilevamento UltraView 2.0 basato su LiDAR 3D a 360 gradi e una telecamera HDR 1080p in grado di mappare l’area e rilevare oggetti fino a 70 metri di distanza. I modelli più grandi integrano un modulo 4G per avere sempre connessione anche in assenza di Wi-Fi mentre la batteria varia a seconda del modello.

Il sistema di navigazione LiDAX Ultra da cui prende il nome questa serie permette di gestire percorsi complessi, ostacoli e bordi grazie al sistema UltraTrim 1.0 che regola automaticamente il disco inferiore per ottimizzare il taglio vicino a muri e siepi.

Le ruote fuoristrada permettono invece di affrontare pendenze fino al 45% e superare ostacoli di circa 4 cm, mentre le dimensioni, piuttosto compatte, fanno si che i robot siano in grado di attraversare passaggi stretti fino a 60 cm.

Il tutto può essere gestito tramite l’app MOVAhome (gratis per iPhone, Apple Watch e Android) da cui regolare facilmente l’altezza di taglio, programmare le zone e impostare le modalità di taglio preferite, configurando infine le funzioni di sicurezza e la protezione antifurto.

MOVA ViAX

La serie ViAX invece è pensata per giardini più piccoli, indicativamente tra 250 e 500 metri quadrati, e comprende tre modelli: ViAX 250 (579 €), ViAX 300 (599 €) e ViAX 500 (749 €). I primi due utilizzano il sistema di visione artificiale UltraEyes 1.0 AI Dual-Vision, mentre il ViAX 500 integra anche LiDAR a 360 gradi con UltraEyes 2.0.

Tutti e tre i modelli rilevano i confini del prato e gli ostacoli senza necessità di cavi perimetrali, con un raggio di rilevamento fino a 50 metri di distanza dal robot, e la navigazione segue percorsi di taglio a forma di U per garantire una copertura completa e uniforme.

Anche in questo caso, il controllo e la personalizzazione sono gestiti tramite l’app che, tra le altre cose, permette di scegliere tra diverse modalità di taglio, gestire mappe e zone multiple, programmare attività e regolare le varie impostazioni.

Altro dal CES 2026

Per tutte le notizie dedicate all’edizione 2026 della fiera dell’elettronica di consumo in corso a Las Vegas vi basta sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.