Da OWC cavo Thunderbolt 5 da 2 metri, da Satechi versione low cost

Al CES 2026 debuttano due cavi Thunderbolt 5 che puntano al pubblico professionale e a tutti coloro che hanno Mac compatibili con questa tecnologia, ultima arrivata e al vertice per prestazioni e flessibilità.

Il cavo da 2 metri di Thunderbolt 5 di OWC

Il primo è prodotto da OWC, marchio USA non semplicissimo purtroppo da reperire in Italia, è orientata in modo esplicito per postazioni di lavoro complesse, dove Mac, dock e periferiche non sono sempre a portata di mano.

Il cavo Thunderbolt 5 OWC è l’evoluzione di un modello precedente, ma ora è lungo ben due metri e nasce per configurazioni con computer montati sotto la scrivania, su scaffali o in rack, senza rinunciare alle prestazioni di vertice dello standard.

OWC dichiara il supporto pieno a Thunderbolt 5, con banda fino a 80 Gb/s bidirezionali e fino a 120 Gb/s per il traffico display grazie alla gestione asimmetrica della larghezza di banda. Un aspetto su cui l’azienda insiste molto è la certificazione Thunderbolt, fondamentale per garantire velocità negoziate corrette, comportamento prevedibile dei monitor e una power delivery stabile fino a 240 W.

Anche se i Mac attuali non sfruttano tutta questa potenza di alimentazione via Thunderbolt, il margine extra aiuta a evitare problemi con dock e monitor particolarmente esigenti e rende il cavo più adatto a futuri aggiornamenti della workstation.

Il vantaggio dei due metri

Come accennato qui parliamo di un cavo da 2 metri, una lunghezza che fino a poco tempo fa era di fatto fuori portata se l’obiettivo era mantenere tutte le specifiche Thunderbolt 5. In precedenza, infatti, la maggior parte dei cavi si fermava a circa un metro, imponendo vincoli evidenti nella disposizione di Mac, dock e periferiche.

Con i suoi 2 metri, OWC rende possibili postazioni di lavoro più flessibili, con computer collocati sotto la scrivania, su scaffali o in rack, senza rinunciare a banda completa, supporto ai monitor ad alta risoluzione e power delivery fino a 240 W.

Il prezzo è di 79,99 dollari e, come spesso accade con i prodotti OWC, la reperibilità in Europa può essere meno immediata rispetto ad altri marchi anche se Amazon ha alcuni questi accessori. Ad esempio la versione da 0,3 e 0,5 cm e da 1 mt di questo cavo è già in vendita.

Il Thunderbolt 5 Pro Cable di Satechi

Satechi segue un approccio più diretto, posizionando il suo Thunderbolt 5 Pro Cable come complemento naturale del CubeDock e, più in generale, come cavo adatto a chi vuole sfruttare il nuovo standard senza complicazioni. Il design punta su connettori in alluminio rinforzato e su una guaina intrecciata, elementi che richiamano l’attenzione alla robustezza e all’uso quotidiano.

Anche in questo caso le specifiche sono allineate a Thunderbolt 5, con supporto a 120 Gbps in modalità unidirezionale, 80 Gbps bidirezionali e power delivery fino a 240 W. È un cavo pensato per collegare dock, monitor di nuova generazione e workstation portatili senza colli di bottiglia, mantenendo una lunghezza adatta alla maggior parte delle scrivanie: 1 metro

Questo cavo ha dalla sua un prezzo enormemente più conveniente di tutto quel che si è visto fino ad oggi. A 44,99 euro costa circa la metà di quello Apple.

Cos’è Thunderbolt 5 e quali Mac lo supportano oggi

Ricordiamo che Thunderbolt 5 è l’evoluzione più recente dell’interfaccia sviluppata da Intel in collaborazione con Apple. Porta la banda di base a 80 Gb/s, con la possibilità di arrivare a 120 Gb/s dedicati al traffico video, e innalza il limite della power delivery fino a 240 W. Questo apre la strada a configurazioni con più monitor ad alta risoluzione, dock sempre più completi e una gestione più flessibile dell’alimentazione.

Al momento il supporto a Thunderbolt 5 è limitato ai Mac più recenti e di fascia alta, equipaggiati con chip M4 Pro e M4 Max. Ecco qui i Mac che supportano lo standard

Mac Studio introdotti nel 2025.

Studio introdotti nel 2025. MacBook Pro da 14 pollici con chip M4 Pro o M4 Max introdotti nel 2024.

MacBook Pro da 16 pollici introdotti nel 2024.

Mac mini con M4 Pro introdotti nel 2024.

I cavi Thunderbolt 5 restano comunque compatibili con i Mac più vecchi, ma funzionano alla massima velocità supportata dal computer collegato.