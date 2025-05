Charmast mini Power Bank universale per mondo Apple a 27,99€

Una delle soluzioni più compatte e versatili per la ricarica in mobilità: il power bank wireless Charmast da 10000mAh è disponibile a 27,99€ su Amazon, un prezzo competitivo per un accessorio che integra ricarica rapida da 20W, cavi USB-C e Lightning integrati, indicatore LED e persino una piastra di ricarica dedicata per Apple Watch e AirPods.

Cavi integrati Lightning e USB-C: pronti all’uso

Tra i suoi punti distintivi spiccano i due cavi integrati nel corpo del dispositivo: uno Lightning, per iPhone e AirPods, e uno USB-C, per iPad o altri dispositivi compatibili. Nessun cavo da portare separatamente, zero disordine: una soluzione pensata per la massima efficienza e rapidità d’uso, sempre disponibile in tasca o in borsa. Il formato ultra compatto lo rende perfetto per chi lavora o viaggia con dispositivi Apple.

Ricarica wireless e porta USB-C bidirezionale

Oltre alla ricarica veloce via USB-C da 20W, Charmast include una piastra wireless compatibile con iPhone, AirPods e Apple Watch, trasformandolo in una vera stazione di ricarica portatile. La porta USB-C funziona sia in ingresso che in uscita, mentre il display LED digitale consente un controllo accurato della carica residua. Una combinazione ideale per studenti, lavoratori e pendolari che si muovono con dispositivi Apple.

Tutto per l’ecosistema Apple, nel palmo di una mano

Con una batteria da 10000mAh, cavi integrati, ricarica wireless, compatibilità con tutti i dispositivi Apple e un design salvaspazio, questo Charmast rappresenta una delle proposte più complete e compatte sul mercato a 27,99€ su Amazon.