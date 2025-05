Sony sta bloccando in massa gli account PlayStation russi

Sony ha iniziato a sospendere in massa account PlayStation di utenti russi, inclusi quelli registrati in altre nazioni quali Turchia e Kazakistan, nel tentativo di bloccare i meccanismi che hanno permesso finora di aggirare restrizioni regionali per l’accesso a piani quali PS Plus.

La mossa di Sony fa seguito alla sospensione del produttore delle vendite ufficiali nel paese da marzo 2022 nell’ambito delle sanzioni occidentali che limitano svariate attività in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Il giornale Ukrainska Pravda riferisce che gli utenti russi cercano di bypassare i blocchi e molti di questi avrebbero provato a contattare il supporto PlayStation, senza risultato. I problemi riguardano principalmente i clienti che hanno acquistato account a pagamento: Sony verifica gli indirizzi IP e blocca anche account con migliaia di rubli di giochi acquistati.

A gennaio di quest’anno era emerso un commercio parallelo di console verso la Russia, nonostante divieti di vendita di Sony, Microsoft e Nintendo nello Stato transcontinentale, con console quali PlayStation e Xbox sfruttate per controllare i droni militari in Ucraina.

Secondo fonti dell’intelligence ucraina e occidentale, negli ultimi tempi Mosca ha aggirato la carenza dei componenti elettronici in vari modi, riutilizzando anche semiconduttori estratti da elettrodomestici sfruttati su missili e droni.

Anche i prodotti Apple non possono ufficialmente essere venduti in Russia ma ella Federazione Russa il mercato “grigio” o “parallelo” è sostanzialmente legale e permette di importare beni senza il permesso dei brand dopo che aziende come Apple hanno imposto dal 2022 divieti di esportazione in risposta alla guerra in Ucraina.

Gli iPhone in Russia arrivano importati da Turchia, Cina, India ed ex stati sovietici che non hanno impostato sanzioni alla Federazione. tollerando un mercato parallelo che fa alzare i prezzi. Il governo ha cercato di bloccare Apple in vari modi, anche lasciando intendere che nei dispositivi potrebbe nascondersi spyware statunitensi, obbligando funzionari governativi a non usare iPhone e prodotti Apple.