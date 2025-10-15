ChatGPT equilibrista tra erotismo e salute mentale

Nella vecchia Europa e in Italia a volte il pragmatismo statunitense induce a qualche alzata di sopracciglia, come sta accadendo ora con le due ultime iniziative in corso di OpenAI: da una parte i creatori di ChatGPT annunciano conversazioni AI piccanti e contenuti erotici per adulti, dall’altra in OpenAI arriva un comitato consultivo interno per tutelare il benessere mentale ed emotivo degli utenti.

Tranquilli, c’è lo zio Sam

A prima vista le due iniziative potrebbero sembrare in contraddizione, ma è un punto di vista superato. Bisogna ricordare che l’obiettivo dichiarato di OpenAI è di rendere disponibile l’intelligenza Artificiale al maggior numero possibile di persone in tutto il mondo.

Questa missione, oltre a svariati miliardi di dollari in GPU e data center, richiede una buona dose di equilibrio tra contenuti e funzioni offerti dall’AI e le richieste – esigenze degli utenti. La società ha già introdotto limitazioni e affinamenti in GPT-5 per renderlo meno adulatorio e compiacente, ma in parte è tornata sui propri passi in seguito alle lamentele degli utenti che richiedevano un comportamento più simile a GPT-4o, rendendo di nuovo disponibile questo modello tra quelli proposti.

AI piccante

Conversazioni piccanti e un pizzico osé sono state già introdotte con alcune personalità dedicate di Grok di xAi di Elon Musk, pensate sia per il pubblico femminile che maschile. Ora è la volta di Sam Altman che in un post su X annuncia la prossima introduzione di contenuti e conversazioni erotiche per gli utenti adulti verificati che lo desiderano.

Altman ammette che le limitazioni apportate per tutelare gli utenti con problemi mentali possono rendere ChatGPT meno utile e anche meno divertente per molti altri utenti. Ora che il problema è mitigato, grazie a nuovi strumenti e funzioni, OpenAI può allentare le restrizioni per tutti gli utenti che non soffrono di problemi mentali.

Nelle prossime settimane in ChatGPT torneranno personalità e modi che molti apprezzavano in GPT-4o. Chi lo desidera potrà impostare l’AI in modo che risulti più umana e più amichevole. Il passo successivo arriverà a dicembre: una volta completata l’implementazione per la verifica dell’età, chi lo desidera potrà rendere ChatGPT più piccante, per conversazioni e contenuti erotici.

Il comitato per il benessere con AI

Sempre nelle scorse ore OpenAI ha annunciato la creazione di un comitato consultivo sul benessere mentale ed emotivo degli utenti, composto da otto ricercatori specializzati. La società precisa che mantiene controllo e responsabilità delle decisioni prese, ma che intende imparare dal comitato interno appena istituito, così come dal Global Physician Network, oltre che da responsabili politici e altri.

La missione di OpenAI è difficile: ancora prima che iniziasse la galoppata dell’intelligenza Artificiale svariate ricerche hanno evidenziato un peggioramento della salute mentale della popolazione in svariate nazioni nel mondo. Non solo per i minorenni, ma anche negli adulti.

