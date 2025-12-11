Apple Watch SE 3 ed Apple Watch 11, Amazon li sconta fino al 22%

Per questo Natale abbiamo selezionato le migliori offerte su una gamma di Apple Watch recenti, tra cui l’Apple Watch SE 3 e il nuovo Apple Watch Series 11, con sconti reali che superano il 15% e arrivano fino al 22%, perfetti per un regalo utile, elegante e ad alto tasso tecnologico.

L’Apple Watch SE 3 rappresenta un grande passo avanti rispetto alla versione precedente: monta un processore più potente, supporta gesture rapide, e finalmente introduce anche il display always-on, che permette di vedere l’ora e le notifiche in ogni momento, senza sollevare il polso.

Il nuovissimo Series 11 porta la gamma Apple Watch al livello successivo con funzioni avanzate per la salute, come il monitoraggio della pressione alta e il nuovo punteggio del sonno. A tutto questo si aggiunge una batteria che dura fino a 24 ore, connettività 5G per chiamate e dati senza iPhone, e un display in vetro rinforzato due volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente.

Tutti i modelli sono spediti in tempo per Natale, con reso esteso fino al 14 gennaio e la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi.

Qui sotto trovate i modelli selezionati in offerta. Va notato che sono solo alcuni esempi. Sono disponibili allo stesso prezzi anche colori differenti

