Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Apple Watch SE 3 ed Apple Watch 11, Amazon li sconta fino al 22%
OfferteSconti speciali

Apple Watch SE 3 ed Apple Watch 11, Amazon li sconta fino al 22%

Di Pubblicità
Reensione Apple Watch 11 - macitynet.it

Per questo Natale abbiamo selezionato le migliori offerte su una gamma di Apple Watch recenti, tra cui l’Apple Watch SE 3 e il nuovo Apple Watch Series 11, con sconti reali che superano il 15% e arrivano fino al 22%, perfetti per un regalo utile, elegante e ad alto tasso tecnologico.

L’Apple Watch SE 3 rappresenta un grande passo avanti rispetto alla versione precedente: monta un processore più potente, supporta gesture rapide, e finalmente introduce anche il display always-on, che permette di vedere l’ora e le notifiche in ogni momento, senza sollevare il polso.

Il nuovissimo Series 11 porta la gamma Apple Watch al livello successivo con funzioni avanzate per la salute, come il monitoraggio della pressione alta e il nuovo punteggio del sonno. A tutto questo si aggiunge una batteria che dura fino a 24 ore, connettività 5G per chiamate e dati senza iPhone, e un display in vetro rinforzato due volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente.

Tutti i modelli sono spediti in tempo per Natale, con reso esteso fino al 14 gennaio e la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi.

Qui sotto trovate i modelli selezionati in offerta. Va notato che sono solo alcuni esempi. Sono disponibili allo stesso prezzi anche colori differenti

 

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Tastiera meccanica Satechi in sconto a solo 82 €
Articolo successivo
La persona dell’anno per TIME è l’Intelligenza Artificiale

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.