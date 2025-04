Chi ama Severance può comprare la tastiera retro Lumon Industries

Qualcuno ha pensato di creare la tastiera per computer vista e resa celebre da Severance, in italiano Scissione, una serie Apple TV+ che ha riscosso molto successo. La vicenda è ambientata negli uffici della Lumon Industries, fantomatico colosso biotecnologico nel quale i dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata (in questo modo, il cosiddetto interno non sa nulla del cosiddetto esterno e viceversa al varcare della soglia aziendale).

Severance è ambientata principalmente in uffici e altri ambienti chiusi, i dipendenti usano strani terminali (“Lumon Terminal Pro”), computer in stile retrò, con tastiera azzurrognola, trackball al posto del classico mouse, dispositivo di input che sembra in qualche modo collegato a un monitor a tubi catodici incorniciato da spessi bordi,

Il sito Tom’s hardware riferisce che ora è disponibile la riproduzione fedele della tastiera in questione grazie all’iniziativa di Atomic Keyboards che ha avviato le prenotazioni per un’edizione limitata della tastiera Macrodata Refinement.(MDR) Dasher, oggetto distintivo dell’ambientazione claustrofobica della serie.

Il design di questa particolare tastiera è compatto, si distingue per la trackball integrata e per i tasti direzionali separati, elementi che rendono l’oggetto immediatamente riconoscibile ai fan della serie. Il layout a 73 tasti (formato 70%) non integra i tasti Escape, Control e Option, riferimento alla “situazione opprimente” vissuta dai protagonisti della serie e al venerato fondatore di Lumon Industries, Kier Egan.

A quanto pare la tastiera MDR Dasher non è solo ispirata a un oggetto di scena ma è a sua volta una reinterpretazione del Data General 6053 ‘Dasher’ Terminal, un design risalente al 1977.

L’edizione limitata integrerà un attacco USB Type-C ed è indicata come compatibile con macOS, Windows e Linux. Il prezzo non è stato ufficialmente indicato, ma il sito di Atomic Keyboards appare l’indicazione $399 barrata (circa 350 euro), lasciando ipotizzare quello che dovrebbe essere il prezzo finale.