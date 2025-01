Apple TV Plus, gli attori della serie Scissione all’Apple Store Grand Central di New York

Pubblicità

La stagione 2 di “Scissione” è arrivata su Apple TV+ e alcuni attori della serie si sono messi in gioco all’Apple Store Grand Central di New York dove è stato riprodotto uno degli uffici della fantomatica Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata.

Tra le persone che hanno ripreso la strana scena all’Apple Store anche Ben Stiller, che ha pubblicato delle foto su X e parlato con alcune persone che erano presente nel caratteristico negozio Apple, una location prestigiosa, in uno dei punti nevralgici dei trasporti newyorkesi (si affaccia sullo storico Main Concourse dalle gallerie est e nord-est della famosissima stazione ferroviaria Grand Central Terminal, e ha due Genius Bar per assistenza e supporto tecnico gratuito).

they got adam scott standing in the corner like he’s nicole kidman in babygirl #severance pic.twitter.com/MgjVgV8wJE — izzy (@spidermannwh) January 14, 2025

In “Scissione”, Mark Scout (Adam Scott) è a capo di un team alla Lumon Industries, fantomatica azienda nella quale, come accennato, ai dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. Questo audace esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro… e di sé stesso. Nella seconda stagione, Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze che derivano dall’aver giocato con i limiti umani, che li condurranno su un sentiero di sventura.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.