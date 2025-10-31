Chiavetta USB-A Lexar da 64 GB solo 8,99 euro

È in offerta su Amazon Lexar Chiavetta USB-A 64 GB, perfetta per chi cerca una soluzione di archiviazione veloce, compatta e dal design in metallo. Il prezzo scende a 8,99 € invece di 10,99 €, con interfaccia USB 3.2 Gen 1, velocità fino a 100 MB/s e costruzione in metallo robusta.

Velocità fino a 100 MB/s e interfaccia USB 3.2 Gen 1

La Lexar offre una velocità di lettura fino a 100 MB/s e una velocità di scrittura attorno a 30 MB/s. È retrocompatibile con USB 2.0, quindi utilizzabile su PC, laptop, TV, autoradio e molti altri dispositivi senza alcun software aggiuntivo (plug and play).

La chiavetta è costruita in metallo resistente, con un elegante involucro che ne aumenta la durata nel tempo. È dotata di un piccolo anello per portachiavi o cordino, perfetta per essere trasportata ovunque. Ideale per backup, presentazioni o per avere sempre con sé foto e documenti.

Marca riconosciuta e affidabilità garantita

Il brand Lexar è noto nella categoria storage per qualità e test approfonditi: la memoria è coperta da garanzia di 2 anni e progettata nei «Lexar Quality Labs» per garantire compatibilità e affidabilità.

Prezzo e risparmio attuale

Disponibile su Amazon a 8,99 € invece di 10,99 €, la Lexar Chiavetta USB 64 GB rappresenta una delle opzioni più economiche in metallo di marca nota oggi sul mercato.