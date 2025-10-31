Il tuo computer è diventato troppo lento per usarlo? Ecco 5 trucchi per mettergli il turbo

Seguendo questi cinque accorgimenti, il tuo computer tornerà a funzionare più velocemente e senza intoppi.

A tutti sarà capitato di trovarsi davanti ad un computer che fatica ad avviarsi, con applicazioni che impiegano un’eternità a caricarsi o con una navigazione che sembra andare a rilento. Con il passare del tempo, anche i PC più prestanti possono diventare lenti e meno reattivi, soprattutto se vengono accumulati programmi inutili, file frammentati o aggiornamenti trascurati. Ma non c’è da disperarsi: esistono metodi semplici e veloci per ridare energia al tuo computer, senza doverlo sostituire immediatamente.

Molti utenti ignorano che gran parte dei rallentamenti derivano da fattori facilmente correggibili. A volte bastano pochi minuti per liberare risorse, ottimizzare l’avvio e migliorare la velocità complessiva del sistema. Non servono competenze avanzate: con qualche passaggio chiaro e guidato, chiunque può aumentare le prestazioni del proprio PC, anche se si tratta di un modello più datato.

Prima di intervenire su componenti hardware o pensare a un nuovo computer, conviene analizzare come il sistema gestisce i programmi all’avvio, gli aggiornamenti, la frammentazione dei file e la presenza di virus o malware. Piccoli aggiustamenti in queste aree possono fare una differenza notevole, rendendo il computer più reattivo e l’esperienza d’uso più fluida.

Ecco perchè il tuo PC fatica a portare avanti le sue funzioni

Uno dei principali motivi per cui un computer rallenta è l’avvio di troppi programmi contemporaneamente. Quando accendi il PC, ogni applicazione che si carica automaticamente utilizza risorse preziose, facendo dilatare i tempi di avvio. Per verificare quali programmi si avviano da soli, su Windows basta aprire il Task Manager (Gestione attività) e selezionare la scheda “Avvio”. Qui puoi disattivare ciò che non ti serve subito, alleggerendo il lavoro del sistema operativo.

Poi ci sono gli aggiornamenti di Windows, che non sono solo una formalità: spesso risolvono bug, correggono vulnerabilità di sicurezza e migliorano le prestazioni complessive. Basta andare in Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti e lasciare che il sistema scarichi e installi automaticamente i pacchetti disponibili. Tenere il computer aggiornato significa anche evitare rallentamenti causati da incompatibilità o problemi noti.

Nei PC più vecchi con hard disk meccanico inoltre, i file possono frammentarsi, ovvero essere salvati in pezzi separati, obbligando il sistema a una continua ricerca. La deframmentazione riorganizza i dati, rendendo più veloce l’accesso ai file. Su Windows, digita “Deframmenta disco” nella ricerca, seleziona il disco, clicca su “Analizza disco” e poi su “Deframmenta” se necessario. L’operazione può richiedere tempo, ma i risultati si noteranno subito.

Che dire invece dei virus e dei malware? Essi sono tra i nemici principali della velocità del PC. Anche se non si notano sintomi evidenti, la presenza di software dannoso può rallentare significativamente il sistema. Windows integra Microsoft Defender, che permette di effettuare una scansione completa e, se necessario, rimuovere minacce senza installare programmi aggiuntivi.

Infine le animazioni e le trasparenze di Windows rendono l’interfaccia più piacevole, ma consumano risorse. Disattivando gli effetti visivi non essenziali, il computer guadagna in reattività. Basta andare su Impostazioni > Accessibilità > Effetti visivi e spegnere le animazioni o le trasparenze non necessarie.