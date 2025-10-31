Secrid, il portafogli minimal compatibile con la tecnologia Chipolo

Se volete rivoluzionare davvero il portafogli, date un’occhiata alle soluzioni di Secrid: la protezione delle carte è già risolta dall’alluminio interno, mentre l’integrazione con Chipolo Card offre un modo semplice per ritrovare il portafogli quando serve.

Questo prodotto nasce nei Paesi Bassi e l’originalità sta nel suo minimalismo portato all’estremo, combinata alla compatibilità con le più recenti tecnologie e a una qualità dei materiali superiore alla media.

Il Cardprotector

Il cuore di ogni modello è il Cardprotector, un guscio in alluminio con un meccanismo brevettato che consente di estrarre le carte con un solo gesto: basta spingere la levetta alla base affinché le carte escano a ventaglio, ben ordinate e facili da distinguere. Questo sistema per altro evita piegature e graffi, ma soprattutto blocca le letture contactless indesiderate.

Attorno al Cardprotector l’azienda ha sviluppato una gamma di portafogli che ne ampliano la funzionalità. Ad esempio il Miniwallet integra una copertura in pelle con spazio per banconote e ricevute pur mantenendo le dimensioni particolarmente ridotte.

Slimwallet è la versione ancora più sottile, priva del bottone di chiusura, mentre chi ha bisogno di più spazio può optare per il Twinwallet in quanto offre due Cardprotector affiancati. Infine il Bandwallet, una soluzione ancora più minimalista che utilizza una fascia elastica in tessuto per mantenere insieme carte e banconote.

Materiali di alta qualità

Come dicevamo c’è una grande attenzione ai materiali: ad esempio per quanto riguarda la copertina, Secrid usa pelle bovina conciata in Europa proveniente da concerie certificate in Olanda, Italia e Belgio. La selezione segue criteri ambientali e sociali precisi, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla durata nel tempo.

Le finiture variano secondo la linea. Per dire: la versione Veg è in pelle pieno fiore conciata al vegetale in Italia, la Original impiega invece pelle corretta di alta qualità, mentre la Vintage è trattata con cere per ottenere un aspetto leggermente vissuto. La produzione e l’assemblaggio come dicevamo avvengono nei Paesi Bassi, con controlli di qualità accurati e processi in parte manuali.

Gli accessori

Oltre a poter scegliere tra una gamma ampia e variegata di modelli, ogni portafoglio può essere ulteriormente personalizzato abbinando alcuni accessori acquistabili separatamente.

Uno di questi è il Coinpocket, un portamonete con apertura a scomparsa che si inserisce perfettamente all’interno del taschino portacarte senza compromettere il profilo compatto del portafogli e può ospitare 4-5 monete.

L’altro è il Chipolo Card, il dispositivo di localizzazione sottile che può essere inserito in uno degli altri taschini senza modificare la struttura del portafogli. In questo modo è possibile ritrovare facilmente il portafogli tramite smartphone (è perfino compatibile con la tecnologia Dov’è di Apple), farlo suonare quando non si trova o ricevere notifiche quando ci si allontana. Se volete saperne di più su questo tracker trovate qui il nostro approfondimento.

Dove comprare

Se siete interessati sappiate che il Cardprotector e molti dei modelli di portafogli Secrid in catalogo sono in vendita anche su Amazon e li potete sfogliare tutti partendo da questa pagina.

Qui sotto elenchiamo alcuni modelli e gli accessori:

Cardprotector

Portafogli

Miniwallet

Slimwallet

Twinwallet

Bandwallet

Portamonete

Chipolo CARD

