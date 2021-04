Chiude dopo 15 anni Yahoo! Answers

Yahoo Answers, il servizio di Yahoo che permette di inviare domande e ricevere risposte su vari argomenti suddivisi per categorie, chiude definitivamente.

Tra i siti a riferire prima la notizia c’è The Verge, spiegando che Yahoo Answers chiuderà definitivamente dal 4 maggio.

Nella parte superiore della home page di Yahoo!Answer ci sono i link ad alcune FAQ spiegando che il sito sarà chiuso dal 4 maggio 2021 e che già dal 20 aprile in poi il sito sarà accessibile in modalità sola lettura. Gli utenti avranno fino al 30 giugno per chiedere loro dati: dopo tale data diventeranno inaccessibili. I dati in questione sono i “contenuti generati dagli utenti”, incluse “Questions list”, “Questions”, “Answers list”, “Answers” e qualsiasi immagine.

In una nota inviata ai membri più attivi di Yahoo Answers, Yahoo (ora di proprietà di Verizon Media Group) spiega che la decisione di chiudere la piattaforma è dovuta al calo di popolarità e alla necessità di “spostare le risorse” da questa piattaforma “per focalizzarsi su prodotti che aiutano a servire meglio i nostri clienti”.

Yahoo! Answers era stato presentato il 13 dicembre 2005 permettendo di porre domande e fornire risposte tutti gli iscritti, nei limiti previsti da una scala dei livelli utente. L’autore della domanda poteva scegliere la risposta migliore tra quelle ricevute. Era inoltre possibile contrassegnare una domanda particolarmente interessante tramite una “stella”. In passato, le domande con un maggior numero di stelle erano messe in evidenza dallo staff in una sezione dedicata. Era possibile segnalare allo Staff domande o risposte che, secondo gli utenti, violavano le Linee guida e/o dei Termini del Servizio, e nello specifico contenuti offensivi, razzisti, discriminatori, illegali e così via, o comunque contrari allo spirito del sito (domande o risposte con invettive personali, chat o comunicazioni personali).