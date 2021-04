Pubblicità Microsoft confronta Surface con iPad Pro

Microsoft ha condiviso un nuovo spot pubblicitario che mette a confronto il Surface Pro 7 con l’iPad Pro, una sorta di continuazione di altre pubblicità viste a gennaio e che mettevano a confronto il Surface Pro 7 con il MacBook.

Dopo Intel, anche Microsoft insiste nel confronto con i prodotti Apple, con filmati girati per ricalcare lo stile degli Youtuber. Questa volta la Casa di Redmond sottolinea differenze nel design (il Surface offre un sostegno di serie, l’iPad no), la tastiera (la Cover con tasti di Surface fa clic, la Smart Keyboard è, secondo Microsoft, “pesante”) e nella connettività (il Surface offre più porte, l’iPad è limitato all’USB-C e bisogna eventuale sfruttare dei dongle). “L’iPad Pro è solo un tablet”, riferisce il protagonista dello spot (lo stesso di una precedente pubblicità) mentre Surface Pro è sia un tablet, sia un computer.

Lo spot termina con il confronto dei prezzi, evidenziando che l’iPad Pro dello spot con la Smart Keyboard è venduto 1348$ nella versione da 12,9″ e il Surface Pro 7 usato nello spot è venduto 880$, costo che include la tastiera.

Già altre volte in passato Microsoft ha evidenziato quella che, a suo dire, è una offerta migliore perché Suface consente di usare Windows. Quest’ultima è l’elemento che invece non piace ai detrattori del Surface: è proprio perché è pensato con Windows che non offre la stessa esperienza che offre l’iPad.