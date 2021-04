Yale e Philips Hue rendono più smart l’ingresso in casa

Yale annuncia una collaborazione con Philips Hue: grazie alla nuova integrazione, gli utenti che usano le luci smart Philips Hue insieme alla serratura motorizzata Linus Yale (qui la nostra recensione) potranno beneficiare di nuove funzioni. Questo vale sia per chi ha sempre sognato di arrivare a casa trovando l’ingresso già illuminato quando si apre la porta, sia per chi sta semplicemente cercando un metodo infallibile che ricordi di spegnere le luci quando si esce di casa.

«Come brand che punta al miglioramento continuo dei prodotti, siamo entusiasti di accogliere questa nuova partnership con Philips Hue. È sicuramente un valore aggiunto per il nostro portafoglio partner, e offrirà ai nostri clienti nuove funzionalità, insieme al nostro Smart Lock Linus» dichiara Kate Clark, Managing Director Yale EMEA.

Gli allarmi smart Sync e SR Yale si integrano già con le luci smart Philip Hue di Signify. La combinazione di luce e suono, resa possibile grazie all’integrazione con le luci smart Philips Hue di Signify, permette di scoraggiare potenziali ladri e offre allo stesso tempo una rassicurazione visiva ai proprietari di casa.

«In qualità di leader nell’illuminazione smart, Philips Hue è sempre più connesso alle ‘case intelligenti’. Abbiamo infatti una rete di partner consolidata che chiamiamo ‘gli Amici di Hue’, proprio come Yale» afferma Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue di Signify. «Insieme a Yale, contribuiamo a fornire agli utenti sicurezza e tranquillità, combinando i vantaggi delle serrature e dell’illuminazione intelligenti».

In particolare l’integrazione con Linus offrirà agli utenti maggiore tranquillità, sapendo che la loro casa è al sicuro – che siano presenti o no. Tutto ciò renderà anhe più magica la quotidianità grazie all’esperienza di una casa smart e personalizzata. Con lo Smart Lock Linus di Yale installato nella porta d’ingresso e il sistema di illuminazione intelligente Philips Hue configurato all’interno della casa, si potrà beneficiare di queste nuove funzionalità:

Benvenuto a casa con le luci: ricevi un benvenuto mentre le luci si accendono e la tua porta si sblocca automaticamente al tuo rientro, illuminando il tuo ingresso.

Lascia la casa senza preoccupazioni: usa la funzionalità One-Touch sul Tastierino Smart Yale uscendo di casa e anche le luci si spegneranno. Automatizza le luci per simulare la tua presenza in casa e stare tranquillo anche quando sei lontano.

Condividi l’accesso alla tua casa: dai il benvenuto ai tuoi ospiti facendo accendere le luci al loro arrivo e sbloccando la porta tramite lo smartphone o il tastierino.

Con luci e serrature che ricoprono un ruolo fondamentale nelle nostre case, avere la possibilità di sincronizzarle in modo da semplificarne la gestione rappresenta un ulteriore passo avanti per la casa smart. Entrambe sono elementi della casa con cui interagiamo più volte al giorno e negli ultimi anni si sono evolute ben oltre le loro funzionalità di base. Integrando l’accesso e l’illuminazione della casa, gli utenti saranno in grado di rendere l’esperienza di ingresso ancora più smart. Per iniziare, basta accedere all’app Yale Access e/o Philips Hue.

