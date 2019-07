Apple chiama Chris Thorne per il marketing delle Beats

Apple ha annunciato che il veterano del settore marketing Chris Thorne, è stato scelto come come dirigente marketing per Apple Beats e sarà immediatamente operativo. L’annuncio è arrivato lunedì 24 giugno 2019. Chris Thorne è noto per essere un guru “nel settore marketing, nella gestione aziendale, nello sviluppo creativo e nella crescita del marchio”, ha dichiarato il presidente di Beats, Luke Wood.

Nel suo curriculum, Chris Thorne (nella foto in alto) vanta esperienza con grandi marchi come CSMG Sports, Electronic Arts e The Honest Company. Più recentemente è stato un dirigente della Forward, un’azienda sanitaria.

Thorne sostituirà Jason White, che ha lasciato l’incarico per un posto nell’organizzazione Cura Cannabis Solutions pochi mesi fa, nel gennaio 2019. “Beats non si trova solo all’incrocio interculturale di musica, tecnologia e sport, ma contemporaneamente ha disegnato le caratteristiche di una nuova categoria – ha dichiarato Thorne. “Il marchio – ha proseguito Thorne – continua a dominare la scena culturale e sono entusiasta di far parte di questo team e di poter contribuire ai suoi successi”.

Beats è l’azienda fondata dal produttore musicale Jimmy Iovine e dal rapper e produttore Dr Dre. I loro prodotti sono diventati in breve tempo degli oggetti del desiderio e degli status symbol. La dichiarazione di Thorne suggerisce che il suo lavoro incomincerà in continuità con quanto fatto fino ad ora.

Apple ha acquisito Beats Electronics, azienda leader nel settore musicale produttrice, tra le tante, delle note cuffie Dr.Dre e proprietaria di un servizio di streaming musicale, nel maggio 2014. L’acquisizione è arrivata dopo un rincorrersi di rumors, che sono partiti dal Financial Times e i da altre altrettanto autorevoli testate come New York Times, Bloomberg e Wall Street Journal. L’incorporazione di Beats Elecronics, nota al mondo per le sue Beats, un tempo prodotte da Monsters, è stata la più grande acquisizione di sempre da parte di Apple, favorita dagli storici rapporti con Jimmy Iovine, fondatore con la stella dell’hip hop Dr Dre dell’azienda. Tutte le novità sui prodotti di Apple Beats si possono trovare in questa sezione di Macitynet.