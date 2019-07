Riapre l’Apple Store Bondi in Australia con incredibili pareti verdi

È il settimo negozio più vecchio di Apple ed ora è anche il più verde: è l’Apple Store Bondi, il retail australiano che è stato inaugurato dopo un periodo di chiusura per una ristrutturazione degli ambienti.

La nuova veste di Apple Store Bondi – presentata il 29 giugno 2019 – è più hi-tech di prima, proprio come accaduto per altri store in Europa, ma anche decisamente più green: sono state installate, infatti, delle pareti verdi, dal pavimento al soffitto, che caratterizzano ora l’aspetto del negozio. Non più solo alberi negli store marchiati mela morsicata, ma anche distese verdi verticali.

Apple Store Bondi aveva chiuso temporaneamente a fine marzo per un rinnovo degli ambienti che prevedeva – come ci si aspettava – un videowall, uno spazio per il forum delle sessioni Today at Apple e nuovi spazi per accogliere i più recenti dispositivi. Nel negozio Apple ha mantenuto i classici pannelli grafici, le mensole moderne e, in generale, ha adottato un approccio modesto, per quanto riguarda i locali della parte posteriore del negozio le scelte sono state più sorprendenti.

Sono stati sistemati il forum e il videowall – i secondi nella grande area di Sydney – e un vero e proprio giardino verticale, con migliaia di piante che tappezzano i due lati del Forum e che si estendono per oltre 30 piedi, bagnate da un sistema di irrigazione. Le piante che necessitano più luce solare sono posizionate più vicine al lucernario del negozio.

Non è la prima volta che Apple introduce piante nei negozi. Lo stesso Apple Store Bondi è stato il primo store al mondo con alberi al coperto. Molti altri negozi presentano piccole pareti verdi, confinate nello spazio delle scaffalature espositive o all’aperto, come a Union Square di San Francisco e a Omotesando di Tokyo. Ma questa è la prima volta che vediamo un’installazione di questa estensione.

