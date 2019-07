Le scarpe di Gucci si provano in realtà aumentata con l’app Gucci per iOS

Provare un paio di scarpe Gucci solo inquadrandosi i piedi con la fotocamera di iPhone ora è possibile grazie alla realtà aumentata e all’app Gucci per iOS. Il marchio italiano di moda di lusso ha lanciato una nuova app per iPhone che consente ai clienti di provare a distanza la collezione di sneakers Ace. Come altri grandi marchi della moda, anche Gucci sperimenta la realtà aumentata.

L’app Gucci permette agli utenti di scegliere le sneakers Ace orientando semplicemente la fotocamera del dispositivo verso i propri piedi. L’app chiederà quindi di provare virtualmente le scarpe. È possibile anche utilizzare una funzione fotografica integrata che permette di scattare una foto di se stessi indossando le scarpe preferite e condividere le immagini sui social.

L’app Gucci per iOS utilizza una funzionalità di realtà aumentata che rileva la posizione delle scarpe nello spazio tenendo conto anche della variazione di illuminazione, della trama e del colore. Oltre a questa funzione, nell’app Gucci sono disponibili anche tanti altri giochi e news.

La tecnologia di localizzazione dei piedi si adatta alle diverse angolazioni della fotocamera e segue i piedi mentre si muovono. Questa tecnologia è fornita da Wannaby, una startup con sede in Bielorussia, che aveva già lavorato all’inizio dell’anno ad un’altra app, Wanna Kicks, che consente di personalizzare e provare le scarpe da un ampio catalogo.

Non è la prima volta che Gucci si avvicina all’hi-tech. Già nel novembre 2018 Gucci, insieme con San Laurent, ha incominciato a collaborare con Apple per sviluppare nuove app che verranno impiegate nelle boutique delle due firme. La mossa in vista del rafforzamento dell’e-commerce dei marchi di moda del gruppo Kering. Anche per Apple l’attenzione al mondo nella moda non è una novità. Cupertino collabora con IBM per creare app su misura per diversi settori ed esigenze specifiche di business. Stando a quanto ha rilevato Reuters alcuni mesi fa, sembra che le nuove app che nasceranno dalla collaborazione tra Apple, Gucci e gli altri marchi del gruppo Kering, verranno impiegate dai dipendenti per gestire l’inventario. Intanto, l’app Gucci per iOS che interesserà i clienti del grande marchio della moda è disponibile e si può scaricare gratuitamente dallo Store.

Su Macitynet sono disponibili approfondimenti e tutte le novità su iPhone, la realtà aumentata e le funzionalità di iOS.