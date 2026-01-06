Ci sai fare con la tecnologia? Per te 500 euro al mese: la nuova iniziativa da non perdere

Fino a 500 euro, una nuova iniziativa da non perdere: come fare domanda e quali documenti bisogna preparare per la domanda.

È ufficialmente partita la procedura per richiedere il bonus giovani under 35, un incentivo economico destinato alle nuove imprese guidate da giovani imprenditori attive in Italia.

L’iniziativa è prevista dal decreto Coesione (dl 60/2024), convertito con modifiche dalla legge 95/2024, e punta a sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori chiave per la transizione digitale ed ecologica, confermando l’attenzione del governo verso l’innovazione e il rilancio economico giovanile.

I requisiti per accedere al bonus giovani under 35

Possono beneficiare del contributo i giovani under 35 che hanno avviato una nuova impresa nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’Inps, con la comunicazione n. 3633 del 1° dicembre 2025, ha fornito le linee guida precise per la presentazione della domanda e i criteri di ammissibilità. È fondamentale che l’attività imprenditoriale rientri in uno dei settori strategici individuati per favorire lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale.

Inoltre, la richiesta deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica e entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. Nel caso in cui l’attività sia iniziata prima della pubblicazione della circolare Inps n. 148/2025 (28 novembre 2025), il termine per la domanda decorre da tale data, garantendo così un margine di tempo uniforme per tutti i potenziali beneficiari. Il bonus consiste in un sostegno mensile di 500 euro, erogato direttamente dall’Inps per un massimo di tre anni, con termine ultimo al 31 dicembre 2028.

Questo contributo rappresenta un supporto economico concreto per accompagnare i giovani imprenditori nei primi anni di attività, periodo spesso caratterizzato da maggiori difficoltà finanziarie. L’erogazione avviene su base annuale e in forma anticipata, calcolata sul numero di mesi effettivi di attività svolta nell’anno di riferimento, sempre nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili.

Questo sistema mira a garantire una distribuzione equa e sostenibile del fondo destinato all’incentivo, evitando sprechi e concentrando l’aiuto su chi ne ha effettivamente bisogno. La domanda si può inoltrare esclusivamente online tramite il portale ufficiale dell’Inps (www.inps.it). È necessario essere in possesso di un’identità digitale valida, come SPID almeno di livello 2, Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o un’identità eIDAS riconosciuta.

Una volta effettuato l’accesso al sito, bisogna seguire questo percorso: cliccare su «Sostegni, sussidi e indennità», poi su «Esplora», quindi selezionare la sezione «Strumenti» e infine cliccare su «Vedi tutti». Si prosegue scegliendo «Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche», quindi «Utilizza lo strumento» e infine l’opzione «Incentivo decreto Coesione».

In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato che offrono assistenza nella compilazione e presentazione della domanda, oppure utilizzare il Contact Center Multicanale dell’Inps chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa del gestore).

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per i giovani imprenditori che vogliono investire nel futuro tecnologico e sostenibile del Paese, offrendo un contributo economico stabile e una procedura di accesso chiara e digitalizzata.