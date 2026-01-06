CES Unveiled 2026: le curiosità tech più strane, geniali e sorprendenti viste a Las Vegas

CES Unveiled 2026 è, come da tradizione, il luogo dove il futuro arriva prima, più strano e spesso più divertente rispetto al CES “ufficiale”. Qui non si viene solo per vedere i prodotti che comprerete domani, ma quelli che vi faranno dire: “non sapevo di averne bisogno, ma ora sì”.

Tra robot indossabili, anelli che ascoltano, caschi da moto in realtà aumentata e stazioni di analisi portatili per allergeni , ecco una selezione delle curiosità tech più interessanti viste a CES Unveiled 2026.

SwitchBot OBBOTO Globe Light – un nuovo tipo di arredamento smart

Se c’è una cosa che SwitchBot sa fare bene è trasformare oggetti apparentemente banali in elementi smart con un tocco di personalità. OBBOTO Globe Light presentato a CES Unveiled 2026, ne è un esempio perfetto: una combinazione tra lampada RGB, globo decorativo e uno strumento di comunicazione, pensata per portarvi le informazioni smart sotto forma di… atmosfera.

La Globe Light è una sfera luminosa che cambia colore, intensità e animazioni in base a meteo, ora del giorno. Sole, nuvole, pioggia o tempesta vengono tradotti in sfumature cromatiche che trasformano dati freddi in un linguaggio immediato e visivo. Non serve aprire un’app o leggere numeri: basta uno sguardo alla sfera per capire che tempo fa (o farà) con i dati forniti dall’hub di Switchbot.

Al suo interno trovate: oltre 2.900 LED RGB; sensori di movimento, visualizzazione musicale, animazioni gestite dall’AI e basate sull’umore

OBBOTO visualizza ora e meteo attraverso pattern luminosi, supporta pixel art interattiva e offre modalità dedicate a sonno, concentrazione e relax, trasformando la luce in un vero compagno digitale.

Il bello di OBBOTO è che non cerca di sostituire lo smartphone, ma di riportare l’informazione nello spazio fisico, integrandola nella casa smart. È tecnologia che non chiede attenzione, ma la offre quando serve.

Per saperne di più: sito Switchbot

Lollipop Star – Edible Music Lollipop – Il lecca-lecca che vi suona nel cervello

CES Unveiled è anche il luogo dove la tecnologia smette di prendersi troppo sul serio. E Lollipop Star ne è la prova più… zuccherosa. Si tratta di un lecca-lecca commestibile che trasmette musica tramite conduzione ossea, permettendovi di ascoltare suoni senza altoparlanti né cuffie.

Il principio tecnologico è lo stesso delle cuffie a conduzione ossea: le vibrazioni sonore vengono trasmesse direttamente alle ossa del cranio, bypassando il timpano. Solo che qui il trasduttore è integrato in un bastoncino di zucchero. Sì, mentre lo leccate, la musica “vi attraversa la testa”.

A livello pratico, Lollipop Star non è pensato per diventare il vostro sistema audio quotidiano. È piuttosto una dimostrazione estrema di come il suono possa essere veicolato in modi non convenzionali, un esperimento che unisce food tech, design e audio. Ma è proprio questo il suo fascino: esiste perché può esistere.

A CES Unveiled 2026 è stato uno dei gadget più fotografati e commentati, perfetto per video virali e reazioni stupite. Ed è anche un promemoria importante: l’innovazione non è solo efficienza e produttività, ma anche gioco, sorpresa e curiosità pura.

Per saperne di più: sito di LollipopStar

Pebble Index 01 – L’anello che registra tutto quello che dite

Pebble Index 01 è uno di quei dispositivi che, appena lo capite, vi fanno fermare un attimo a riflettere. È un anello smart che registra la voce, sempre pronto a catturare note vocali, idee improvvise, riunioni o pensieri al volo, inviandoli allo smartphone — principalmente iPhone.

Niente schermo, niente vibrazioni, niente distrazioni. Solo un microfono miniaturizzato, un pulsante (o gesto) di attivazione e una promessa ambiziosa: non perdere mai più un’idea. Pebble punta tutto su semplicità e autonomia, dichiarando una durata della batteria estremamente lunga, proprio perché l’anello fa una cosa sola e la fa sempre.

Il target è chi lavora con le idee: giornalisti, creativi, manager, studenti. Chiunque abbia mai detto “me lo segno dopo” e poi l’abbia dimenticato. Indossare un anello è più naturale che estrarre il telefono, aprire un’app e premere registra.

Ovviamente, il tema privacy è centrale. Pebble insiste su crittografia, controllo totale dei file e registrazioni solo attivate consapevolmente. Ma resta il fatto che siamo davanti a una nuova categoria di indossabili: dispositivi che ascoltano, non solo che misurano… un elemento in più per discutere di privacy…

Per saperne di più: sito Pebble

Aegis Rider – Il casco AR che vi porta la realtà aumentata direttamente sulla strada

Aegis Rider è uno di quei prodotti che sembrano usciti da un concept futuristico, ma che a CES Unveiled 2026 si presentano già con un obiettivo molto concreto: rendere la guida in moto più sicura. È un casco dotato di head-up display in realtà aumentata, capace di proiettare informazioni direttamente nel vostro campo visivo.

Navigazione, avvisi di sicurezza, segnalazioni di pericolo: tutto viene mostrato senza costringervi a distogliere lo sguardo dalla strada. La vera differenza rispetto ad altre soluzioni è il concetto di “spatial anchoring”: le informazioni non fluttuano davanti agli occhi, ma restano ancorate allo spazio reale. La freccia di svolta resta sulla strada, l’avviso resta davanti a voi, nel punto giusto.

Questo approccio riduce distrazioni e affaticamento cognitivo, due problemi enormi per chi guida su due ruote. Aegis Rider non vuole essere un gadget spettacolare, ma uno strumento di sicurezza attiva. E il design, sorprendentemente sobrio, aiuta a farlo sembrare un vero casco da strada, non un prototipo sperimentale.

A CES Unveiled 2026 ha attirato non solo motociclisti, ma anche appassionati di AR e sicurezza stradale. È uno di quei rari esempi in cui la realtà aumentata non è un vezzo, ma una soluzione pratica a un problema reale.

Per saperne di più: sito di Aegis Rider

WIRobotics WIM S – Il robot indossabile che vi aiuta a camminare davvero

Quando si parla di robotica indossabile, la prima immagine che vi potrebbe venire in mente riguarda esoscheletri futuristici da film di fantascienza. Eppure WIM S di WIRobotics è proprio questo: un assistente di camminata che potete indossare e… provare dal vivo a CES Unveiled 2026.

WIRobotics — nome che suona come We Innovate Robotics — ha portato a Las Vegas una versione evoluta del suo robot camminatore, pensato per assistere persone con mobilità ridotta, anziani o semplicemente chiunque voglia ridurre fatica e sforzo durante le passeggiate. A differenza di robot rigidi e ingombranti, WIM S punta su leggerezza, comfort e adattabilità, con funzioni che supportano non solo il cammino quotidiano, ma anche percorsi più dinamici come escursioni leggere (modalità Hiking), camminate rilassate (Care) e persino situazioni più impegnative (Aqua e Air).

La vera magia, però, è il modo in cui WIM S risponde a voi: sensori intelligenti adattano la spinta e l’equilibrio in tempo reale, rendendo l’esperienza sorprendentemente naturale. È un po’ come avere un partner che capisce passo dopo passo quello di cui avete bisogno, senza interruzioni o comandi complicati. All’evento, i partecipanti potevano metterlo addosso e camminare con assistenza diretta, un modo perfetto per comprendere quanto lontana sia arrivata la robotica “di supporto umano”.

Per saperne di più: sito di WiRobotics

Sensoryx Magic Ring – L’anello che vi trasforma in un maestro di XR

Non tutti i controller sono nati uguali: mentre la maggior parte degli input device richiede accessori voluminosi o movimenti vistosi, Magic Ring di Sensoryx porta l’interazione XR a portata di… dito. Immaginate un anello elegante e quasi invisibile capace di tradurre micro-gesti in comandi digitali — questo è Magic Ring.

Pensato fin dall’inizio per funzionare con smart glasses e occhiali AR, Magic Ring combina sensori ottici, inerziali e ultrasonic tracking per catturare posizione e orientamento con precisione sub-millimetrica. In altre parole: potete scorrere menu, selezionare oggetti virtuali o controllare applicazioni XR con piccoli movimenti del dito — niente grandi onde o gesti plateali desiderosi di palcoscenico.

Questo approccio risolve uno dei problemi più comuni della XR consumer: l’imbarazzo sociale di gesti troppo vistosi. Camminare per strada o sedersi in metropolitana con un braccio che “taglia l’aria” non è esattamente elegante; avere invece un input naturale, discreto e intuitivo cambia completamente l’esperienza. Il ring sfrutta la tecnologia di Sensoryx già testata nei laboratori XR più avanzati e promette di essere un’interfaccia silenziosa ma potente per il prossimo capitolo dei dispositivi indossabili.

Magari non sapete ancora bene cosa fare con un controller 6DoF su un dito, ma una volta che lo provate — specie con visori AR che incorporano contenuti reali e virtuali contemporaneamente — capirete subito il suo potenziale.

Per saperne di più:sito di Sensoryx

Glyde Smart Hair Clipper – Il barbiere AI a casa

Categoria “mai chiesto, ora lo voglio”: Glyde è un tagliacapelli intelligente e guidato dall’AI, che trasforma una potenziale odissea domestica in una sessione quasi professionale senza la poltrona del salone. Il dispositivo si collega a un’app e mette in campo una combinazione di algoritmi, guida vocale e regolazioni automatizzate della lama per farvi ottenere sfumature fluide, tagli precisi e risultati prevedibili.

In pratica, invece di dover scegliere tra una serie di pettini e impostazioni manuali spesso confuse, Glyde vi accompagna passo passo: “muovi qui, abbassa leggermente, ora gira…”. L’intelligenza artificiale interpreta la forma della vostra testa via app o guida visiva, suggerisce lunghezze e transizioni e regola automaticamente la lama in tempo reale. Per i neofiti del taglio domestico, è come avere un barbiere fantasma che vi sussurra istruzioni, con risultati che sfiorano quelli professionali.

Ciò che distingue Glyde da un semplice tagliacapelli smart è proprio questa sinergia tra sensori, app e AI: i tagli non sono solo precisi, ma anche adattivi, cioè capaci di modificarsi mentre procedete, riducendo errori e inevitabili micro-orrori di chi non è un professionista. Il risultato è un gadget che unisce utilità quotidiana e un tocco di futurismo, perfetto per chi ama sperimentare tecnologia anche nei tagli più frequenti con barbieri inesperti.

Per saperne di più: sito di Glyde

AI-Tails – la ciotola smart che controlla la salute del gatto

Quando si parla di tecnologia per animali, raramente pensiamo a qualcosa di tanto sofisticato quanto… una ciotola smart. Eppure AI-Tails porta il concetto a un livello completamente nuovo: non solo nutre il vostro gatto, ma lo osserva, analizza e segnala eventuali comportamenti o segnali che potrebbero indicare problemi di salute.

AI-Tails usa sensori, telecamere e algoritmi intelligenti per monitorare come, quando e quanto il vostro felino si avvicina alla ciotola, identifica variabili come postura, movimento e ritmo alimentare, e confronta questi dati con modelli di comportamento considerati “normali”. Se qualcosa sembra fuori posto — per esempio una riduzione significativa dell’appetito o posture insolite — l’unità può inviare avvisi preventivi al vostro smartphone. È un po’ come avere un piccolo veterinario digitale costantemente attivo, che lavora senza interruzioni e senza disturbare il vostro animale.

La tecnologia è pensata per catturare segnali che gli esseri umani potrebbero facilmente trascurare, soprattutto nei gatti, notoriamente bravissimi a nascondere sintomi di disagio o dolore. In prospettiva, un sistema come AI-Tails può diventare uno strumento prezioso per rilevare problemi di salute precoci, permettendo interventi più tempestivi e mirati.

Per saperne di più – sito di AI-TAILS

Allergen Alert – Il laboratorio tascabile che scopre allergie nel piatto

Chi convive con allergie o intolleranze sa quanto possa essere difficile fidarsi di un piatto al ristorante. Ecco perché Allergen Alert ha attirato subito l’attenzione a CES Unveiled 2026: si tratta di un piccolo dispositivo portatile che promette di rilevare allergeni e glutine in tempo reale, direttamente dal vostro piatto.

Il funzionamento si basa su sensori avanzati e un software intelligente in grado di analizzare il contenuto di un campione di cibo e avvertirvi istantaneamente se sono presenti sostanze potenzialmente pericolose. Immaginate di puntare la scansione sul vostro piatto al ristorante o di testare un cibo confezionato subito prima di mangiarlo: Allergen Alert può dirvi in pochi secondi se è sicuro o se contiene tracce di ciò che dovete evitare.

Non è solo un gadget curioso; per chi ha allergie gravi può essere una sorta di assistente di sicurezza alimentare tascabile, riducendo ansia e rischi legati all’assunzione di cibi potenzialmente problematici. Inoltre, la device è pensata per essere facile da usare: poche interazioni, risultati rapidi e un’interfaccia intuitiva che parla al consumatore medio.

Per saperne di più: sito di Allergen Alert

Tutti gli articoli e i servizi su CES 2026 sono disponibili in questa pagina.