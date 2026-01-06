Al CES 2026 Anker presenta Aerofit 2 Pro, le cuffie ibride che cambiano forma e funzione

Non manca neppure Anker al CES 2026, dove si presenta con Aerofit 2 Pro, le cuffie ibride che cambiano forma e funzione. Se ì vero che il 2025 è stato l’anno della consacrazione per le cuffie “open-ear”, il 2026 sembra aprirsi con una sfida ancora più interessante: trovare il compromesso perfetto tra la consapevolezza dell’ambiente circostante e l’isolamento acustico. In questo scenario Anker ha calato l’asso al CES di Las Vegas in corso, presentando sotto il brand Soundcore una soluzione che potrebbe mettere d’accordo tutti.

La vera innovazione di questo dispositivo risiede nella sua natura ibrida. A differenza delle classiche cuffie aperte che lasciano il canale uditivo completamente libero, le Aerofit 2 Pro permettono all’utente di scegliere. Grazie a un gancio auricolare regolabile, è possibile modificare fisicamente la posizione degli auricolari: si possono tenere distanziati per rimanere vigili su ciò che accade intorno, oppure spingerli verso l’ingresso del canale uditivo. Di fatto, dunque, si tratta di auricolari che passano dalla modalità di ascolto “open” a quella in ear. Questa seconda configurazione crea un sigillo che attiva non solo l’isolamento passivo, ma anche una cancellazione attiva del rumore (ANC) gestita dalla tecnologia Adaptive ANC 3.0 di Soundcore.

Ogni auricolare è dotato di sensori che riconoscono la modalità di utilizzo e ricalibrano automaticamente l’equalizzazione per garantire una resa sonora ottimale in entrambe le posizioni. Va notato che il design non prevede gommini in silicone o schiuma, avvicinandosi più allo stile delle AirPods 4; quindi, sebbene l’ANC utilizzi sei microfoni per adattarsi ai rumori ambientali 180 volte al secondo, non bisogna aspettarsi il silenzio assoluto garantito dai top di gamma di Sony o Bose.

Specifiche tecniche

Sul fronte delle specifiche, troviamo driver da 11.8mm e connettività Bluetooth 6.1. C’è però un compromesso da accettare rispetto alla generazione precedente: l’autonomia. Le nuove Aerofit 2 Pro offrono circa 7 ore di ascolto in modalità open-ear, che scendono a 5 ore con l’ANC attivo. La custodia di ricarica porta l’autonomia totale rispettivamente a 34 e 24 ore.

Sleep A30 Special

Ma le novità di Anker non si fermano qui. L’azienda ha rinnovato anche la sua linea dedicata al riposo con le Sleep A30 Special. Queste cuffiette per dormire, ora capaci di riprodurre le “Sleep Stories” dell’app Calm grazie a una nuova partnership, promettono fino a 10 ore di riproduzione continua con Bluetooth e ANC, o addirittura 16 ore se si utilizza solo il mascheramento del rumore locale.

Il lancio di entrambi i modelli è immediato: disponibili dal 6 gennaio sullo store ufficiale a 179,99 dollari, la Aerofit 2 Pro saranno disponibili inizialmente nella colorazione nera, con le varianti bianco, viola e blu in arrivo successivamente.

Anche le Sleep A30 Special sono disponibili da subito al prezzo di 199,99 dollari.

Tutte le periferiche Soundcore di Anker sono disponibili anche su Amazon a partire da questa vetrina.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.