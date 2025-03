Ciabatta elettrica con 8 prese a meno di 2 Euro

Pubblicità

Ecco una ciabatta dove poter collegare di tutto, sia elettrodomestici da alimentare che dispositivi a batteria da ricaricare. Quella in promozione in questo momento è una soluzione efficace tanto a casa quanto a lavoro, perché offre sufficienti uscite per poter gestire tutto da un’unica postazione e occupando una sola presa di corrente.

Pensate: collegandola ad una presa a parete (usa una spina Schuko, quindi nel caso vogliate usarla altrove vi servirà un adattatore da acquistare a parte) ottenete l’accesso a tre prese elettriche di tipo Schuko, ottime specialmente con gli elettrodomestici e tutti quei dispositivi che accettano questa tipologia di spina senza dover usare adattatori.

In più si hanno a disposizione ben 4 porte USB-A per poter collegare i cavi di smartphone, tablet, cuffie, auricolari e via dicendo, senza dover utilizzare il caricatore originale (che magari potreste usare in un’altra stanza di casa) e quindi risparmiando accessori ma anche spazio e quindi riducendo gli ingombri della ciabatta stessa.

C’è anche una presa USB-C da usare con i più moderni dispositivi, e il tutto si controlla attraverso un pratico tasto On/Off che in un sol colpo permette di dare o togliere la corrente a tutta la ciabatta.

Tra gli altri vantaggi segnaliamo:

il cavo di alimentazione lungo 2 metri , abbastanza per poterla facilmente posizionare su un tavolino;

, abbastanza per poterla facilmente posizionare su un tavolino; assorbimento massimo di 2.500 Watt ;

; uscita massima di 2.1 A per ciascuna presa;

per ciascuna presa; due fori sul retro per poterla facilmente appendere attraverso due tasselli a parete.

Infine per quanto riguarda gli ingombri, misura 17 x 9 centimetri ed è spessa 4 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 2 €. È disponibile in due varianti di colore, bianco oppure nero.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

