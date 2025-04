Grok con la memoria migliora intelligenza e personalizzazione

La società xAI di Elon Musk, ora fusa insieme a X, ha lanciato una nuova funzione di memoria per Grok, il suo assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale, rendendolo ancora più intelligente e in grado di adattarsi meglio alle esigenze degli utenti.

Con questa novità, Grok può ora ricordare dettagli delle conversazioni precedenti, incluse le preferenze personali e le domande già sottoposte, in questo modo il chatbot di Musk è in grado di fornire risposte più mirate e suggerimenti più utili.

Secondo xAI, la nuova funzione porta Grok al passo con altri assistenti AI già dotati di memoria, come ChatGPT e Gemini, che utilizzano la cronologia delle chat per arricchire le conversazioni future. Gli utenti potranno quindi riprendere facilmente i discorsi lasciati in sospeso, con un’esperienza di utilizzo più fluida e continua nel tempo.

La funzione è attualmente disponibile in versione beta sul sito ufficiale di Grok e nelle app per dispositivi iOS e Android. Al momento, però, non è ancora accessibile per gli utenti che si trovano nell’Unione Europea e nel Regno Unito. xAI ha comunque annunciato che presto la memoria sarà integrata anche nella versione di Grok incorporata su X.

Come avviene con altri assistenti dotati di memoria, anche in Grok sarà possibile gestire cosa viene conservato. Gli utenti, ad esempio, potranno chiedere al chatbot di “dimenticare” specifiche conversazioni, anche se questo non eliminerà i contenuti dalla cronologia generale del proprio account.

Ricordiamo che di recente xAI, l’azienda statunitense attiva nel campo dell‘intelligenza artificiale fondata dal Elon Musk, ha presentato Grok 3, ultima versione del suo large language model (LLM) insieme a nuove funzionalità per l’app iOS e l’applicazione web.

I progressi di xAI e Grok si faranno sentire anche in altre società guidate da Elon Musk, in primis Tesla per servizio clienti, ma anche in arrivo come assistente vocale evoluto a bordo delle auto.

Per tutti gli articoli dedicati all’intelligenza artificiale si parte da questa pagina di macitynet.