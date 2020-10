Ciabatta filtrata Belkin, 4 Schucko e due USB a solo 20 euro

Se avete diversi dispositivi che volete proteggere dalla sovracorrenti, oggi c’è lo sconto che fa per voi: la ciabatta filtrata Surge Stripe di Belkin che viene venduta a solo 20,49 euro, un forte sconto rispetto al prezzo di listino

La Surge Stripe consiste in una ciabatta multipla con 4 prese Schuko (capaci anche di ospitare una spina standard a due poli), al suo interno c’è un sistema capace di sopportare fino a 525 joule. Questo accessorio è l’ideale per una casa dove si trovano diversi sistemi connessi alla presa elettrica e che si vogliono tutelare da sbalzi di corrente, evento che in estate è frequente nelle zone dove si verifica un temporale oppure anche quando la linea non è particolarmente stabile; Belkin spiega che in media, nelle case si verificano 350 picchi di tensione all’anno e che alcuni di essi. I piccoli e frequenti picchi di tensione provocano danni cumulativi, accorciando la durata di vita dei prodotti come computer, telefoni, laptop, notebook, tablet, smartphone, tv, impianti audio e altro ancora.

Da notare che la Surge Stripe ha anche due porte USB da 2,4A capaci di ricaricare qualunque tipo di dispositivo, iPhone, iPad , cuffie e cellulari. Il filo è lungo due metri, quindi ottimo per finire sotto una scrivania senza essere ingombrante. Ha anche un interruttore centralizzato per togliere in un sol colpo tensione a tutti i dispositivi ed elettrodomestici collegati ad essa.

Questa multipla sul mercato costa una ventina di euro in più. Amazon solitamente la vende con un po’ di sconto intorno ai 30 euro, ma oggi la propone a 20,49 euro che è il prezzo più basso cui l’abbiamo vista. Del resto a questa cifra costa solo un euro in più della Surge Cube (una sola presa Schuko) e meno del modello con 4 prese.

Click qui per comprare