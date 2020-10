Si potrà telefonare con Whatsapp anche da Mac e PC

Presto si potranno effettuare le chiamate tramite la versione desktop dell’app di Whatsapp. Lo ha notato WABetaInfo in una delle future versioni attualmente in fase di test per gli sviluppatori, pubblicando una serie di schermate che mostrano un’anteprima di come potrebbe apparire la nuova opzione nel momento in cui sarà rilasciata al pubblico.

In base a quanto si scopre dalle immagini, si potranno effettuare sia chiamate vocali che video, sia da e verso singoli contatti che con i gruppi. A questo punto molti si staranno chiedendo: “Ma posso già farlo, no?”. In effetti l’app desktop di Whatsapp da tempo permette di effettuare chiamate video, ma solo se si usa la scorciatoia creando le Facebook Messenger Rooms. Questa nuova funzione invece pare che faccia affidamento all’infrastruttura di Whatsapp, senza quindi passare per il social network in questione.

Le schermate pubblicate da WABetaInfo, portale che da anni riesce ad anticipare con precisione molte delle caratteristiche di Whatsapp che poi vengono effettivamente implementate nel sistema, ci mostrano anche che, per come è attualmente concepita questa funzione, nel momento in cui si avvia una chiamata viene aperta una nuova finestra con i controlli utili per gestire la telefonata.

A causa della pandemia di coronavirus, la società ha investito molto in questo campo, anche perché è proprio in questo periodo storico che stiamo ancora vivendo che le videochiamate hanno registrato esponenzialmente un numero maggiore di utilizzi per le comunicazioni, specialmente tramite le piattaforme di Facebook e Zoom. A inizio anno Whatsapp ha aumentato il numero di persone che possono partecipare alle chiamate di gruppo (da quattro a otto) e questa prossima opzione non farà altro che aggiungere nuove possibilità di interazione tra gli utenti, che non dovranno più necessariamente appoggiarsi alla sola versione mobile dell’app.

Nessuno al momento è in grado di prevedere se e quando questa nuova opzione sarà disponibile per tutti gli utenti. Da anni si parla di un cambiamento sostanziale nel modo in cui funziona la piattaforma, nello specifico dovrebbe arrivare una versione desktop capace di funzionare anche senza lo smartphone nelle vicinanze, che però ancora non è arrivata. E’ qualcosa che al momento offrono in pochi, tra cui in prima linea Telegram, che può essere avviata anche contemporaneamente da smartphone, tablet e PC.