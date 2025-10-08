Festa Prime, trasmettitore FM Bluetooth Syncwire con ricarica rapida ora a 17,67€

Amazon sconta oggi Syncwire Trasmettitore FM Bluetooth 5.4 54W PD&QC3.0, un accessorio pensato per aggiornare l’infotainment dell’auto e ascoltare musica e ricaricare dispositivi durante la guida.. Il prezzo passa da 29,99€ a 17,67€

Materiali solidi e comandi retroilluminati

Syncwire Trasmettitore FM è costruito in ABS ignifugo con finiture satinate e inserti cromati. Il display LED a colori mostra frequenza, tensione e stato della connessione, mentre la manopola multifunzione retroilluminata consente di gestire facilmente volume, chiamate e brani. Grazie al design compatto, si inserisce senza ingombro nella presa accendisigari, adattandosi anche a cruscotti poco spaziosi. La struttura è resistente all’usura, pensata per un utilizzo frequente e prolungato.

Bluetooth 5.4 e compatibilità universale

La nuova versione Bluetooth 5.4 assicura una connessione stabile con smartphone iOS e Android, con trasmissione audio limpida su qualsiasi autoradio FM. Il microfono integrato con soppressione del rumore CVC permette chiamate chiare anche in ambienti rumorosi. Supporta comandi vocali via Siri e Google Assistant. Non richiede installazioni: si collega in pochi secondi, mantenendo la compatibilità con qualunque veicolo da 12–24V.

Ricarica rapida doppia USB: 54W totali

Oltre alla funzione trasmettitore, l’accessorio integra due porte USB per la ricarica: una USB-C PD da 36W e una USB-A QC3.0 da 18W. In totale eroga fino a 54W, sufficienti per alimentare due dispositivi contemporaneamente, inclusi tablet e notebook compatibili. Il controllo automatico della tensione protegge da sovraccarichi e sbalzi elettrici, utile durante lunghi viaggi o in condizioni meteo variabili.

Il prezzo attuale su Amazon è di 17,67€, in calo rispetto ai 29,99€ di listino, già scontato al minimo storico.

