CMF Watch Pro, lo smartwatch che sembra un iPhone mini

Ecco uno smartwatch che si distingue dalla massa: CMF Watch Pro, che al momento trovate in offerta, presenta infatti un caratteristico schermo di forma quadrata con cornici piatte che ricordano da vicino l’aspetto dello chassis degli ultimi iPhone di Apple.

Questo guscio in metallo incornicia uno schermo AMOLED da 1,96″ con una risoluzione di 502 x 410 pixel e una luminosità che raggiunge i 600 nits, risultando quindi facilmente leggibile anche in ambienti molto illuminati. C’è anche la funzione Always On.

Si connette agli iPhone con almeno iOS 13 e ai telefoni Android 8 e versioni successive tramite Bluetooth 5.3, non solo per mostrare al polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone ma anche per permettere di gestire le telefonate beneficiando della tecnologia integrata di riduzione del rumore con AI.

C’è inoltre il GPS per monitorare con precisione i propri spostamenti e svariate funzioni legate al monitoraggio della salute, tra cui i sensori per il tracciamento della frequenza cardiaca, della percentuale di ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress. Può anche tracciare oltre 110 attività sportive diverse.

Presenta poi una classe di protezione IP68 quindi è resistente all’acqua e alla polvere e usa un cinturino in silicone da 22mm. Per quanto riguarda infine l’autonomia, promette di funzionare per 13 giorni consecutivi con una singola carica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 39 €. Il prodotto è in stock nei magazzini europei.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

