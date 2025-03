TCL supera LG nelle TV di fascia alta

Pubblicità

TCL emerge come forza dominante nel mercato delle TV di classe premium, ha superato LG in termini di spedizioni globali, consolidando la sua posizione come principale concorrente di Samsung.

A riferirlo è Counterpoint Research nel Quarterly Global TV Display Shipment and Forecast Report, documento secondo il quale le spedizioni delle TV premium di TCL nel quarto trimestre 2024 sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, conquistando il 20% del mercato, con LG che invece cala al 19%.

Il sito Techspot riferisce che i dati relativi alle spedizioni di LG e TCL hanno cominciato a orientarsi in direzioni opposte a partire dal quarto trimestre del 2023, quando LG vantava il 26% di quote di mercato, mentre TCL il 12%. Samsung rimane il produttore leader nel settore delle TV top di gamma; il suo market share è calato dal 41% al 29% anno su anno ma è ancora avanti rispetto a TCL.

Nel mercato delle TV si evidenzia una crescita impressionante dei marchi cinesi in generale; anche Hisense ha visto aumentare la quota di spedizioni, passata dal 10% del 2023 al 16% del Q4 2024.

Counterpoint classifica come TV “premium” i modelli con tecnologie QD-MiniLED, QD-LCD, NanoCell, LCD 8K, QD-OLED, WOLED e MicroLED. Questo segmento è cresciuto del 51% anno su anno, raggiungendo il picco nel quarto trimestre e spedizioni annuali cresciute del 39%.

In termini di spedizioni globali (che tengono conto non solo dei modelli premium), TCL ha superato LG già nel 2022, e Hisense lo ha fatto l’anno seguente. Samsung domina nel settore in generale ma con quota di soli due punti percentuale superiori a quelle di TCL.

