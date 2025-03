Dyson Supersonic r, non chiamatelo asciugacapelli

Pubblicità

Gli asciugacapelli Dyson sono riconoscibiil per il design futuristico e una corposa dotazione tecnica: con il modello Supersonic r il costruttore supera sé stesso. Come numerosi altri prodotti del marchio, il cuore del dispositivo è il motore Dyson Hyperdymium, in grado di erogare prestazioni elevate nonostante le dimensioni compatte.

Oltre a un riscaldatore di nuova tecnologia, Supersonic r integra sensori di identificazione a radiofrequenza RFID per identificare e comunicare con i suoi accessori.

In questo modo l’asciugacapelli regola in automatico sia il motore che l’elemento riscaldante, per offrire sempre e comunque il flusso d’aria e la temperatura ottimali, in base all’accessorio impiegato e senza che l’utente non debba fare nulla.

A memoria di chi scrive forse è la prima volta che sensori RFID vengono impiegati in un asciugacapelli. In ogni caso i punti di forza non finiscono qui. Nonostante le tecnologie e le novità integrate, Supersonic r risulta il 30% più piccolo e il 20% più leggero rispetto al suo illustre predecessore.

Il costruttore infatti lo presenta come il suo asciugacapelli più potente, più leggero e più preciso, oltre che più maneggevole.

Finora era disponibile esclusivamente per professionisti, che ne hanno apprezzato precisione, leggerezza e facilità d’uso. A partire dal 7 aprile sarà in vendita per tutti nel nuovo colore Rosa Cipria e Oro Rosa al prezzo di 549 euro.

Dyson Pro

L’edizione Professional di Dyson Supersonic r, dotata di cavo più lungo, resta disponibile nella sezione “Per le aziende” del sito del costruttore e presso distributori nella colorazione Blu Pervinca / Topazio, mentre è previsto per l’estate il lancio di una nuova colorazione per professionisti. Anche l’asciugacapelli Dyson Supersonic Professional originale rimarrà disponibile nella gamma per gli hair stylist, così come la piastra Dyson Corrale.

A febbraio è arrivato Dyson Car Boat l’aspirapolvere compatto super potente.