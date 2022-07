Coffee Out, apre le capsule per caffè Nespresso e compatibili le rende riciclabili

La soluzione al riciclaggio delle cialde di caffè si chiama Coffee Out, un dispositivo che separa facilmente i fondi del caffè dalla capsula di alluminio per permettere di riciclare il caffè e l’alluminio separatamente, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale col minimo sforzo.

Chi utilizza una macchina per il caffè come quelle della Nespresso che utilizzano le cialde in alluminio conoscono bene lo scomodo di dover accumulare le capsule e poi, una volta riempita la busta, doversi necessariamente recare ad un punto di raccolta e smistamento rifiuti della propria città per poterle riciclare.

Con questo strumento invece tutto ciò può essere finalmente dimenticato perché come dicevamo è in grado di separare efficacemente l’alluminio dai fondi del caffè, che a quel punto possono essere buttati direttamente nell’umido oppure riutilizzati come fertilizzante per l’orto, mentre la capsula di solo alluminio può finalmente essere depositata nell’apposito contenitore.

Soprattutto, non è per nulla difficile da utilizzare: basta collocare la capsula di caffè di alluminio usata con il lato piano verso il basso così da formare una piramide, a quel punto non resta che posizionare il cilindro superiore e premere con entrambe le mani. Il caffè cadrà nel recipiente e la capsula risulterà rovesciata e vuota.

Coffee Out può contenere i fondi di caffè di 12 capsule, è lavabile in lavastoviglie a 50° ed è stato disegnato e fabbricato utilizzando materiali riciclati (POLYSTIRENE IMPACT 6540). E’ comodo, leggero (pesa soltanto 120 grammi) e compatto (di forma cilindrica, misura circa 14 centimetri di altezza e 6 di diametro) e non consuma elettricità.

In base alla nostra esperienza funziona molto bene con le capsule compatibili e meno con quelle originali, va comunque tenuto a mente che funziona soltanto con le capsule di alluminio.

Se siete interessati all’acquisto, l’apricapsule Coffee Out si può comprare direttamente su Amazon, dove viene proposto a 15 euro. Nel momento in cui scriviamo è in offerta a 12,50 euro.