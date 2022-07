Gioco The House of Da Vinci 3 su iOS, il segreto finale è svelato

Amanti degli enigmi e del mistero unitevi. Arriva in App Store il terzo, e ultimo, capitolo della serie The House of Da Vinci. Il gran finale della trilogia costa 5,99 euro e si scarica direttamente da qui per iPhone e iPad.

Come per le prime due interazioni del gioco, anche in questa terza avventura il giocatore avrà il compito di risolvere enigmi e rompicapo ambientali, esplorando nuove location piuttosto misteriose e intriganti.

L’utente dovrà usare ingegno e capacità di osservazione per risolvere i puzzle e svelare la storia misteriosa che si cela dietro uno dei più prolifici inventori di tutti i tempi, Leonardo Da Vinci.

La trama che sta alla base del titolo vedrà il giocatore vestire, per l’ultima volta, i panni di Giacomo, che dovrà unirsi a Leonardo da Vinci, maestro delle arti e delle scienze, in qualità di suo amico e apprendista. Così, si potrà esplorare un mondo rinascimentale pieno di enigmi, scoprire messaggi segreti e svelare meraviglie meccaniche. ci si potrà districare cospirazioni riguardanti le personalità più potenti d’Italia, viaggiando non solo nello spazio, ma anche nel tempo.

Tanti i nuovi enigmi presenti in gioco, tutti originali, e con nuove meccaniche. Il titolo vanta anche un reparto sonoro d’eccezione, con un cast di figure storiche interamente doppiato, intermezzato da epici filmati.

Potete acquistare The House of Da Vinci 3 direttamente in App Store per iPhone e iPad, cliccando direttamente a questo indirizzo.