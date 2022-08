Colonnine di ricarica elettrica veloce nei negozi di IKEA

Scegliere con calma i propri mobili e accessori per la casa mentre l’auto elettrica si ricarica. Una combinazione eccellente anche per chi deve trovare il negozio IKEA lontano da casa e si vuol togliere la preoccupazione del rifornimento. La soluzione che è un ottimo spunto di marketing per il colosso svedese è anche un incentivo all’uso di veicoli a bassa emissione a partire dagli USA.

Electrify America – marchio del Gruppo Volkswagen che opera negli Stati Uniti per la creazione di una rete di stazioni di ricarica per auto elettriche – ha già collaborato con IKEA per l’installazione di 225 colonnine per la ricarica delle auto elettriche nei parcheggi dei negozi della multinazionale specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa.

Il sito Electrek riferisce ora che Electrify America e Ikea hanno intenzione di offrire 225 stazioni di ricarica rapida fino a 350kW in 18 diversi stati USA. La prima stazione di questo tipo è prevista per la fine dell’anno e altre entro la fine del 2023.

«Questa collaborazione con Electrify America permetterà di offrire per la prima volta nei nostri negozi non solo la ricarica pubblica ultra-rapida ma anche di compiere un grande salto nella realizzazione del nostro obiettivo di diventare un’azienda circolare e “climate positive” (in altre parole senza avere un impatto negativo sul clima, ndr)», ha dichiarato il CEO statunitense di IKEA, Javier Quiñones. La multinazionale svedese ha indicato il 2030 come anno entro il quale intende arrivare a tale obiettivo ma indicazioni più ambiziose prevedono consegne con soli mezzi elettrici entro il 2025.

A supporto dei piani di consegna completamente elettrici, IKEA sta collaborando con la divisione commerciale di Electrify America per installare 225 stazioni di ricarica in importanti siti commerciali. Oltre alle stazioni di ricarica pubblica, Ikea intende offrire a clienti e dipendenti ulteriori incentivi per la guida di veicoli elettrici. Stazioni di ricarica Blink Level 2 sono state già predisposte in varie sedi di negozi Ikea già a partire dal 2011.

L’accordo in questione è solo l’ultima di partnership tra fornitori di sistemi di ricarica e i tradizionali negozi. Lo scorso anno Volvo e ChargePoint hanno annunciato l’installazione di stazioni di ricarica nei pressi delle catene di caffè statunitensi di Starbucks; anche General Motors ha creato una sua rete di ricarica nelle aree di servizio della catena Pilot Flying J (una catena nordamericana di fermate dedicate ai camion).

