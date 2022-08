Power bank per Apple Watch con cavo Lightning integrato, sconto del 30%

Forse ricaricarice Apple Watch non è la principale urgenza quando si è in giro ma certamente in alcune occasioni è importante farlo. E che cosa c’è di meglio in queste occasioni di uno sconto su una batteria che non solo è pensata per farvi lasciare a casa alimentatore e cavo per il vostro smartwatch ma è anche in grado di assistervi con il vostro iPhone. È la iWalk che trovate a solo 32,19€ grazie ad un coupon ribasso 30%.

Questa batteria è un piccolo gioiellino tuttofare. Come detto in primo luogo integra la “culla” per ricaricare Apple Watch. Non vi dovete quindi portare in giro né il cavo di ricarica e neppure il caricabatterie dedicato. Con 9000 mAh di capacità, arriva a contenere energia per ripristinare la batteria interna di Apple Watch per una ventina di volte, dice il produttore. Ma i suoi pregi non si fermano qui.

Ha un cavo integrato Lightning che vi permette di ricaricare ad ottima velocità un iPhone. Oltre a questo c’è anche una porta USB-C con la quale potete ricaricare o un altro iPhone o un qualunque telefono. Infine ha la porta passante. Questo significa che potete ricaricare la batteria interna della batteria mentre ricariche qualunque altro dispositivo.

Questa batteria costerebbe 45,99 euro ma se applicate il coupon sconto del 30% la potete pagare solo 32,18€. Un vero affare.

