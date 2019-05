iPhone Ricondizionati scontati di -50€: su TrenDevice torna la promozione sul Colore a Sorpresa

Su TrenDevice torna a grande richiesta la promozione dedicata al Colore a Sorpresa: se state pensando di acquistare un iPhone Ricondizionato e non avete particolari preferenze per la scelta del colore, fino al 24 Maggio avete la possibilità di risparmiare 50€ scegliendo il “Colore a Sorpresa”.

Cosa significa? Nella scheda prodotto, selezionando l’opzione “colore a sorpresa”, riceverete il dispositivo a seconda del colore disponibile a magazzino. È un’occasione da non perdere perché i prezzi del colore a sorpresa, fuori promozione, sono sempre i più convenienti ma, fino al 24 Maggio, TrenDevice ha abbassato ulteriormente i prezzi e potete risparmiare ben 50€. Non è necessario alcune codice sconto perché i prezzi che trovate sul sito TrenDevice sono già scontati di -50€.

L’opzione Colore a Sorpresa è disponibile, ad esempio, sui seguenti modelli ricondizionati: iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 Plus e iPhone 7.

Tra i modelli scontati con il Colore a Sorpresa, ci sono i due tra i più venduti su TrenDevice per il rapporto qualità-prezzo: iPhone X e iPhone 7. Il motivo è presto detto, iniziamo dall’iPhone X: presenta uno schermo da 5,8 pollici Retina HD ad ampia gamma cromatica, doppia fotocamera posteriore da 12 MP e fotocamera frontale con apertura focale di 2,2. Grazie alla superficie posteriore in vetro, l’iPhone X si ricarica senza cavo, ed è resistente all’acqua e alla polvere.



Per quanto riguarda l’iPhone 7, la fotocamera è da 12 megapixel, diaframma con apertura ƒ/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine, per fare foto migliori anche in ambienti in ombra, con meno rumore e dettagli più nitidi. Il processore 4-core ed ha migliorato nettamente le prestazioni e i consumi rispetto al precedente iPhone 6s. Ma ciò che caratterizza l’iPhone 7 è che è stato il primo ad aver detto addio al jack per le cuffie, così come il primo a ottenere il rating IP67 per resistenza a polvere e schizzi; il pulsante Home per la prima volta fa affidamento sul Taptic Engine passando quindi a digitale, da meccanico com’era nei modelli precedenti.

Su TrenDevice tutti gli Smartphone e Tablet sono perfettamente funzionanti perché testati e ricondizionati da tecnici specializzati, e venduti con Garanzia di 12 mesi. Dal punto di vista delle condizioni estetiche sono classificati in tre diversi gradi, ovvero il Low Cost (B/C), Smart (A) e Premium (A+). Quindi la differenza è soltanto nella presenza o meno di eventuali difetti puramente estetici. Per questo motivo se desiderate risparmiare sull’acquisto, potete scegliere il grado di ricondizionamento “low cost”.

C’è un motivo in più per acquistare, proprio in questi giorni di promozione, il tuo iPhone preferito su TrenDevice: l’azienda è da tempo attenta alle tematiche sociali e, proprio per questo, ha deciso di sostenere la missione del Centro Clinico NeMO, facendo partecipare anche i proprio clienti, senza chiedere loro un centesimo in più. Durante tutto il mese di maggio, infatti, per ogni iPhone, iPad, Apple Watch o Samsung Ricondizionato acquistato su TrenDevice, 5€ saranno devoluti a NeMO, per dare ai pazienti e alle loro famiglie che hanno trovato nel Centro Clinico un punto fermo a cui fare riferimento per le proprie necessità, un servizio sempre migliore.



NeMO è l’acronimo di NEuroMuscular Omnicentre, ed è un Centro Clinico ad alta specializzazione multidisciplinare con 4 sedi in tutta Italia, pensato per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari, come SLA, SMA o distrofie muscolari, fornendo loro e alle loro famiglie un supporto clinico, assistenziale e psicologico completo, in grado di rispondere alle loro esigenze complessive e di migliorare la loro qualità di vita.

Ricordatevi quindi che fino al 24 Maggio su TrenDevice avete 50€ di Sconto su tutti i dispositivi con l’opzione “Colore a Sorpresa”. Per usufruire dello sconto non è necessario alcun codice, i prezzi che vedete online sul sito TrenDevice sono già scontati di 50€.

TrenDevice nasce nel 2014 ed è l’azienda leader in Italia per acquistare e vendere Smartphone e Tablet Ricondizionati con oltre 130.000 clienti serviti, oltre 3.900 recensioni certificate ed un indice di soddisfazione della clientela pari al 96%.