Ufficiali Honor 20 Pro, Honor 20 e Honor 20 Lite: prezzi e caratteristiche

In quel di Londra, e in un clima certamente scosso dal recente ban di Google a Huawei, Honor presenta la nuova serie 20. Si tratta di Honor 20 Pro, Honor 20 e Honor 20 Lite. Ecco prezzi e caratteristiche dei nuovi smartphone Honor, che insieme a tutti i terminali già presenti sul mercato, non avranno ripercussioni dettate dalla bando annunciato da Google e da altri produttori. I 90 giorni di tregua, comunque, lasciano ben sperare.

Il focus, come sempre quando si tratta di Honor e Huawei, è il reparto fotografico. I terminali, infatti, sono progettati con l’idea di catturate scatti senza pari, grazie alla Quad Camera AI da 48MP il nuovo design Olografico Dinamico, il chipset Kirin 980 e alla GPU Turbo 3.0.

La camera quadrupla presente sui modelli Pro e Standard, si distingue per la fotocamera principale Sony IMX586 da 48MP che, con Modalità AI Ultra Clarity e la Super Night Mode AIS, è affiancata inoltre del Super Grandangolo da 16 MP, e teleobiettivo da 8MP, con un ultima fotocamera macro da 2MP, che consente agli utenti di immortalare anche gli scenari più ampi e o più ravvicinati, grazie alla Stabilizzazione Ottica dell’Immagine (OIS).

La serie HONOR 20 gode anche della modalità Super Night AIS e dell’apertura F1.4, per la prima volta in dotazione a uno smartphone. La Quad Camera AI da 48MP permette di scattare foto più nitide anche durante il giorno, specialmente grazie alla modalità AI Ultra Clarity. A coadiuvare gli scatti anche la Dual NPU e la Dual ISP del chipset Kirin 980 da 7nm, che raccolgono i dettagli di ciascuno degli scatti, per creare una “Super Foto” da 48MP, la cui qualità supera quella delle immagini standard da 48MP.

L’obiettivo macro da 2MP supporterà, invece, gli utenti più creativi, offrendo nuove prospettive, grazie alla possibilità di catturare dettagli a partire da 4 cm di distanza. Inoltre, lo zoom ottico lossless da 3x, quello ibrido da 5x e quello digitale da 30x permettono agli utenti di cogliere particolari con il massimo della discrezione, funzionalità molto utile per gli amanti della natura.

La serie HONOR 20 porta per la prima volta un vetro olografico dinamico multidimensionale, con un processo produttivo a due fasi, che prima crea uno strato di profondità, e poi procede all’assemblaggio degli strati di vetro, colore e profondità: quando la luce attraversa i prismi per raggiungere lo strato di profondità, viene riflessa in ogni direzione.

La serie HONOR 20 PRO propone un display all-view da 6.26 pollici, con un rapporto corpo-schermo del 91.7%, anche grazie alla fotocamera in-screen da 4.5mm. Il sensore di impronte digitali è posizionato sul lato destro del frame di alluminio, così da favorire la naturale presa delle dita nel momento in cui si afferra il telefono.

La disposizione asimmetrica a “L” dei quattro obiettivi consente la presenza di una batteria da 4,000 mAh, in grado di supportare un’intera giornata di utilizzo ininterrotto . Infine, HONOR 20 PRO è dotato di componenti per la dissipazione del calore realizzati in grafene , che aiutano a gestire il calore in modo efficiente e garantiscono performance ottimali.

Per quanto riguarda il mobile gaming, HONOR 20 PRO è dotato della GPU Turbo 3.0, che migliora le esperienze videoludiche, anche grazie alla collaborazione tra Honor e i produttori di giochi per cellulare più richiesti, tra cui Fortnite, PUBG Mobile, e Arena of Valor.

Caratteristiche tecniche

Honor 20 Pro

Schermo: 6,26 pollici, 2340x1080p, 16 milioni di colori, 412PPI

Processore: Kirin 980 7nm con Dual-NPU

RAM: fino a 8GB

ROM: fino a 256 GB

Camere Posteriori: 1) 48 MP (Sony IMX586), F/1.4, larghezza sensore 1/2 pollice 2) 16 MP Super Wide Angle, apertura F/2.2, 117° 3) 8MP Telephoto, F/2.4, zoom 3x loseless, 5X ibrido, 30x digitale 4) 2MP, F. 2.4/ per foto a 4cm di distanza

Camera Selfie: 32 MP, f/2.0

Batteria: 4000 maH

Dimensioni: 154,60×73,97×8,44 mm

Peso 182 grammi

Honor 20

Schermo: 6,26 pollici, 2340x1080p, 16 milioni di colori, 412PPI

Processore: Kirin 980 7nm con Dual-NPU

RAM: fino a 6GB

ROM: fino a 128 GB

Camere Posteriori: 1) 48 MP (Sony IMX586), F/1.8, larghezza sensore 1/2 pollice 2) 16 MP Super Wide Angle, apertura F/2.2, 117° 3) 2MP, F/2.4, zoom 4) 2MP, F. 2.4/ per foto a 4cm di distanza

Camera Selfie: 32 MP, f/2.0

Batteria: 3750 maH

Dimensioni: 154,25×73,97×7,87 mm

Peso 174 grammi

Honor 20 Lite

Schermo: 6,21 pollici, 2340x1080p, 16 milioni di colori, 415PPI

Processore: Kirin 710 7nm octa core

RAM: 4GB

ROM: 128 GB

Camere Posteriori: 24MP+8MP+2MP, F/1.8 + F/2.4+F/2.4

Camera Selfie: 32 MP, f/2.0

Batteria: 3400 maH

Dimensioni: 154,8×73,64×7,95 mm

Peso 164 grammi

HONOR 20 e HONOR 20 PRO sono disponibili al rispettivo prezzo consigliato al pubblico di 499 e 599 euro, mentre HONOR 20 LITE è acquistabile a 299 euro.