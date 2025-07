Ecco tutti i colori in Pantone degli iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Air

Nel mare di rumor che da mesi anticipano la gamma iPhone 17, mancava un tassello che rappresenta una delle curiosità quando si parla di nuovo modelli in arrivo: il quadro completo e preciso dei colori. Diciamo “completo e preciso” perchè di colori si è parlato spesso in questi ultimi giorni, ma frammentariamente.

Ora Macworld precisa e puntualizza con un’informazione inedita e rilevante. La testata, infatti, riferisce di aver ottenuto accesso a un documento interno Apple che include i codici Pantone usati come riferimento nella progettazione dei nuovi iPhone.

Questo passaggio fa la differenza. Si tratta di indicazioni documentate e dettagliate, che confermano alcune indiscrezioni precedenti (come quelle di Sonny Dickson o Majin Bu) e ne completano altre, svelando per la prima volta le tinte esatte anche dei modelli iPhone 17 e 17 Plus. È qui che sta la vera novità.

I colori dell’iPhone 17: sei varianti, quattro nuove

Apple differenzierà i modelli base con una gamma di sei colori, due dei quali già noti (nero e bianco) e quattro che in parte riprendono quelli del passato, definiti con riferimento diretto ai codici Pantone:

Nero

Bianco

Grigio acciaio – Pantone 18-4005 TPG

Verde – Pantone 2282 U

Viola – Pantone 530 U

Azzurro chiaro – Pantone 658 U

Qui sopra vediamo, indicativamente, i colori dell’iPhone 17 base: nero e bianco ripresi dal modello precedente, affiancati da nuove tonalità ispirate a Pantone come il grigio acciaio, il verde 2282 U, il viola 530 U e l’azzurro 658 U.

I colori sono quelli ufficiali Pantone, ma i materiali di Apple e la loro interpretazioni rendono solo indicativa la nostra paletta.

Da notare anche la presenza del grigio che in passato non si è mai visto nella gamma mase degli iPhone.

iPhone 17 Air: colori leggeri per un modello sottile

Il nuovo iPhone 17 Air, che prenderà il posto dell’iPhone 16 Plus, sarà il più leggero e sottile della gamma (5,5 mm, 145 grammi). Apple ha scelto per questo modello colori più desaturati e leggeri, coerenti con il design snello e minimalista:

Nero

Bianco freddo

Azzurro pallido – Pantone 657 U

Oro chiaro – Pantone 11-0604 TPG Gardenia

Colori dell’iPhone 17 Air: Apple punta su tinte più leggere e meno sature, tra cui il nuovo azzurro Pantone 657 U e l’oro chiaro Gardenia, ispirato al Desert Titanium. Anche qui I colori li abbiamo elaborati sulla scala Pantone, ma Apple per iPhone 17 Air userà un mix di acciaio e titanio e tinte come azzurro (ispirato al colore di MacBook Air e un po’ meno saturato di quello di iPhone 17) e oro chiaro saranno sicuramente diversi visti dal vivo.

iPhone 17 Pro e Pro Max: l’arancione fluo è la vera sorpresa

Con il passaggio dal titanio all’alluminio, Apple ridisegna anche la gamma cromatica dei modelli Pro. Le nuove tinte si allontanano dalle nuance fredde dei precedenti iPhone 15 e 16 Pro, per accogliere scelte più accese e contrastate:

Nero

Bianco

Grigio naturale

Blu scuro – Pantone 19-4025 TPG Mood Indigo

Arancione fluo – Pantone Papaya 1501243 TCX

Colori dell’iPhone 17 Pro: il passaggio dall’alluminio al titanio porta nuove tinte decise, come il blu scuro Mood Indigo (molto simile al blu di iPhone 15 Pro) e l’arancione Papaya. Quest’ultimo sarà un colore aggiuntivo che porta a cinque quelli del modello Pro. Sarà anche del tutto nuovo, Qui la paletta è asolutamente indicativa perchè MacWorld parla di colore “fluo”. In altri rapporti si parla di colore oro rame.