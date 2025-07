Uber e Baidu firmano per migliaia di robotaxi nel mondo

Da alcuni mesi a questa parte la corsa verso la guida autonoma e i robotaxi ha subito un accelerazione consistente: tra i diversi contendenti emerge l’alleanza appena siglata tra Uber e il Google cinese Baidu. Si tratta di una collaborazione strategica pluriennale che ha l’obiettivo di implementare migliaia di veicoli autonomi Apollo Go di Baidu sulla piattaforma Uber in diversi mercati globali.

“Questa collaborazione si concentrerà sull’aumento dell’offerta di opzioni di ride sharing convenienti e affidabili, integrando i veicoli autonomi avanzati di Baidu nell’ampia rete di Uber”. Il piano prevede le prime implementazioni in Asia e Medio Oriente entro la fine di quest’anno, ma le due società precisano fin dal comunicato stampa che il piano di espansione globale esclude da subito sia gli Stati Uniti che la Cina continentale.

In Cina Baidu è già attiva da tempo con una propria flotta di veicoli autonomi Apollo Go. Il colosso tech cinese evidenzia la presenza globale di oltre 1.000 sue auto senza conducente che copre 15 città, incluse Dubai e Abu Dhabi. A maggio le corse cumulative di Baidu hanno toccato quota 11 milioni.

Negli USA la vita per le società cinesi è diventata via via più difficile e la situazione non è certo migliorata sotto l’amministrazione Trump. L’esclusione a priori degli USA eviterà a Baidu verifiche e controlli severi a cui sono soggette le aziende cinesi che operano in USA.

Il servizio Uber – Baidu funzionerà in modo simile se non identico a quanto già offerto dalla collaborazione Uber – Waymo in USA: quando un utente richiede una corsa tramite Uber potrà scegliere un’auto tradizionale con conducente umano oppure, nelle città servite, un veicolo Apollo Go di Baidu senza conducente.

Dopo anni di promesse mancate di Musk sulla guida autonoma, anche Tesla è da poco entrata in questo settore con il lancio dei suoi primi robotaxi in Austin, Texas. Alla fine di giugno per la prima volta una Tesla Model Y ha guidato da sola dalla fabbrica al cliente nell’area di Austin.

Le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici, la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.